Aurora Batlle, Arrels: il video ufficiale (Anteprima)

Aurora Batlle, Arrels: ecco il video ufficiale del nuovo singolo, in anteprima su Soundsblog.it Guarda la clip

Dal 28 maggio è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Arrels”, il nuovo singolo di AURORA BATLLE.

Tradotto dal catalano, “ARRELS” significa letteralmente “radici”. Questa nuova canzone di AURORA BATLLE parte da una riflessione intima e personale della giovane autrice e approda ad un quesito finale: perseverare nel tentativo di cambiare ciò che non dipende da lei, oppure lasciarlo andare definitivamente. La strada giusta, infine, è quella delineata dai suoi antenati, simbolo di saggezza nell’immaginario comune e nel percorso artistico di Aurora. Ecco le parole dell’artista parlando della canzone inedita:

«Il brano è nato durante una giornata un po’ monotona in cui mi sentivo un po’ giù. Poi, vagando su YouTube, ho trovato una canzone di solo piano che mi ha ispirata e mi ha tirato fuori questa melodia molto velocemente. Alla fine della canzone ho deciso di aggiungere una preghiera appresa da mia madre e tradotta poi in catalano per onorare le mie origini e la mia famiglia».

Ecco il video ufficiale in anteprima su Soundsblog.it