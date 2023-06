Arisa si racconta in un video su Instagram spiegando i suoi pensieri e replicando alle polemiche che l’hanno travolta negli ultimi giorni

Nelle scorse ore abbiamo parlato di quanto si stesse ingigantendo la polemica nei confronti di Arisa “rea” di aver rilasciato un’intervista a “La confessione” di Gomez nella quale aveva parlato di Giorgia Meloni, diritti gay e altri temi. Alcune risposte hanno suscitato e provocato critiche feroci ma bastava contestualizzare la situazione (e chi le diceva) per comprendere che si trattava di un palese equivoco. Ma l’ondata di indignazione ha quasi trasformato Arisa -come proprio da noi sottolineato – come “nemico pubblico numero uno”. Una evidenza esagerazione e assurdità, soprattutto dopo i tentativi immediata, da parte della cantante, di spiegarsi.

In queste ore, via Instagram, Arisa ha voluto parlare in prima persona al suo pubblico, ai suoi fan e al mondo Lgbtq+ che sembra essersi diviso nei suoi confronti. E facendo un sensato e necessario appello al volersi bene, al dialogo e al comprendersi.

Qui sotto il discorso integrale di Arisa con i video Instagram.