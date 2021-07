Andrea Di Giovanni ha deciso di pubblicare una nuova versione di “Rebel” a giugno, il Pride Month su cui ha un’opinione molto precisa:

“Il Pride month è una celebrazione che ad oggi sembra più per persone fuori della comunità queer che altro. La mia esistenza, i miei diritti, la mia sicurezza sono temi importanti durante tutto l’anno e non per un mese soltanto. Mi piacerebbe vedere la mia comunità rappresentata sempre, in ogni aspetto e ambiente della nostra società, non solo con un misero arcobaleno durante il mese di Giugno.”