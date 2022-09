2016 L’anno della trap, dal 16 settembre su Discovery+ (clip video)

2016 L’anno della trap, la serie su Discovery+ da venerdì 16 settembre 2022: di cosa parla, chi sono i protagonisti (clip video)

2016 L’anno della trap sarà disponibile da venerdì 16 settembre 2022, su Discovery+. La svolta della trap e del rap è avvenuta in un momento preciso, nel 2016, quando molti degli artisti che oggi dominano le classifiche, hanno iniziato a muovere i primi passi quasi in contemporanea. Il voice over è stato affidato a Jake La Furia e ripercorre quest’annata iconica attraverso interviste a volti di spicco del panorama rap e trap italiano, tra cui Emis Killa, Enzo Dong, Ernia, Fabri Fibra, Gemitaiz, Luchè, Madame, Rkomi, Side Baby, Vegas Jones, oltre alla partecipazione di altre significative figure professionali come manager e producer, tra cui Paola Zukar, Slait e Simone Pizzoccolo.

A partire dal popolare successo delle piattaforme streaming: se prima dal mercato a meno fortunato a livello di mercato a della pirateria, l’avvento dello streaming ha assorbito il mercato sommerso, rilanciando il rap e l’industria musicale. Gli artisti della new wave introducono nuovi linguaggi e costumi che plasmano il modo di fruit la musica, di comunicare e usare i social network. La nuova generazione si concentra sulla forma, come mai era stato fatto prima: la Dark Polo Gang ne è stato un esempio lampante, con il suo slang, il suo modo di vestire e di raccontare la propria vita sui social.