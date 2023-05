Martedì 30 maggio 2023 al via le date italiane del 2023 del “World wide tour” di Zucchero “Sugar” Fornaciari con la prima tappa alle Terme di Caracalla di Roma, con repliche mercoledì 31 maggio, venerdì 2 giugno, sabato 3 giugno e domenica 4 giugno, poi 4-5 luglio in Piazza Unità d’Italia a Trieste, 24-25 luglio al Cortile della Reggia di Caserta, 28-29-30 luglio al Teatro Greco di Siracusa. Negli show l’artista porterà i suoi più grandi successi, accompagnato sul palco da una super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Zucchero, biglietti del concerto alle Terme di Caracalla a Roma

I biglietti per le date italiane disponibili in prevendita su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

I biglietti per le date di Caserta saranno invece disponibili nelle prossime settimane, per tutti i dettagli e gli aggiornamenti potete cliccare qui.

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per la data di martedì 30 maggio: dai 49 euro del Settore E fino ai 95 euro del Settore A.

Il tour internazionale (che lo scorso anno ha registrato il tutto esaurito alla ROYAL ALBERT HALL di Londra e all’Arena di Verona con 14 concerti sold out) è ripartito lo scorso 24 aprile dall’Auckland Town Hall di Auckland in Nuova Zelanda e terminato, oltre i confini europei, all’Opera House di Sydney. Il “World Wild Tour”, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica, prosegue fino ad agosto e vede Zucchero sui palchi di tutta Europa. L’elenco completo delle date del tour mondiale è visibile sul sito www.zucchero.it.

Anticipazioni scaletta del concerto alle Terme di Caracalla a Roma

Non è stata resa nota una scaletta del concerto visto la prima data in programma martedì 30 maggio 2023. L’ultima risale al 2022, con i più grandi successi, che potete leggere qui sotto:

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…

La canzone che se ne va

Dune mosse

Blu

Partigiano reggiano

13 buone ragioni

Ci si arrende

Pene

Facile

Vedo nero

Baila (Sexy Thing)

Un soffio caldo

Diamante

Miserere

Stayin’ Alive (Bee Gees cover)

Let the Good Times Roll (Louis Jordan and His Tympany Five cover)

Così celeste

Il volo

X colpa di chi?

Diavolo in me

Chocabeck

Senza una donna (Without a Woman)