Zucchero, chi è e cosa fa la bellissima figlia: anche lei molto famosa

Uscita discografica e confessioni intime si intrecciano in una vecchia intervista di Zucchero Fornaciari dell’anno scorso, durante la quale il noto cantante aveva presentato il suo album Discover II, un altro capitolo del progetto di cover iniziato nel 2021.

Tra i racconti legati alla musica, è spuntata una confessione personale riguardante il difficile rapporto tra le propria carriera e quella della figlia Irene, cantante ditalento che, secondo il padre, ha pagato il prezzo ingombrante di portare il suo stesso cognome.

Nell’album sovracitato, Zucchero aveva voluto accanto a sé la figlia in una rivisitazione della celebre Moonlight shadow, brano simbolo di Mike Oldfield e Maggie Reilly. Momento di grande intensità artistica che però nasconde, dietro le quinte, una verità amara:

“[Irene] ha una voce soul incredibile, che non usa per paura di essere considerata vicina a me, ma è un dono”, ha dichiarato l’autore di Diamante, aggiungendo: “Le ho fatto del male professionalmente perché tutti dicevano che l’avevo spinta io. Brian May duettò con lei a Sanremo perché gli avevo chiesto di portare al Festival con Irene una ragazza che lui stava producendo. Mi disse: vengo anche io”.

Chi è Irene Fornaciari

Classe 1983, Irene Fornaciari è nata dal primo matrimonio di Zucchero con Angela Figliè. La musica, com’è facilmente intuibile, l’ha accompagnata fin da quando era piccolissima; nel 1998 era già presente nell’album Bluesugar, con il duetto Karma, stai calma. Insieme alla sorella Alice firmò anche il testo Puro amore.

La sua carriera è stata lunga e variegata. Dal lavoro di adattamento per la colonna sonora del lungometraggio d’animazione Spirit – Cavallo selvaggio, firmata da Bryan Adams, al debutto ufficiale con il signolo Mastichi aria, del 2006.

Da lì, l’apertura di concerti importanti e la partecipazione al Festival di Sanremo in tre edizioni, dove si è distinta per la sua voce capace di fondere anima soul e pop italiano.

La nuova identità di Irene Effe

Dopo alcuni anni di pausa discografica, nel 2023 Irene è tornata con il singolo Mi libero dal male, un album che ha segnato una rinascita musicale ma anche identitaria: per la prima volta ha scelto di firmarsi con il nome Irene Effe, mettendo da parte il cognome Fornaciari.

“Questo nuovo nome è perché sono in una fase ‘psm’, ovvero ‘poche *eghe mentali“, ha confessato a Caterina Balivo a La Volta Buona: “Prima mi facevo molti problemi ad avere un nome d’arte. Io sono molto orgogliosa del mio cognome, ma a sto giro faccio quello voglio”. Un modo, insomma, per affermarsi come artista lontano dall’ombra del padre, pur mantenendo intatto l’orgoglio per le proprie radici.