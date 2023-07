Zucchero si esibirà stasera, 27 luglio 2023, al Teatro Valle dei Templi ad Agrigento. Nuova data del World Wild Tour per il cantautore che sarà accompagnato sul palco da una super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Il tour internazionale (che lo scorso anno ha registrato il tutto esaurito alla Royal Albert Hall di Londra e all’Arena di Verona con 14 concerti sold out) è ripartito lo scorso 24 aprile dall’Auckland Town Hall di Auckland in Nuova Zelanda ed è terminato, oltre i confini europei, all’Opera House di Sydney. Il “World Wild Tour”, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica, vede Zucchero sui palchi di tutta Europa fino ad agosto.

A giugno Zucchero è stato ospite a sorpresa sul palco dei Coldplay a San Siro a Milano. La band britannica ha duettato con lui sulle note di “Diamante”. Chris Martin, frontman della band, ha poi lasciato il palco a Zucchero per una performance voce e chitarra di “Hey Man”.

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili.

Zucchero ad Agrigento, 27 luglio 2023, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto di Zucchero ad Agrigento. Il live inizierà alle 21.

Oh, Doctor Jesus (Ella Fitzgerald & Louis Armstrong cover)

Spirito nel buio

Soul Mama

Sarebbe questo il mondo

La canzone che se ne va

Quale senso abbiamo noi

Partigiano reggiano

L’urlo

Ci si arrende

Cose che già sai

Pene

Facile

Vedo nero

Baila (Sexy Thing)

Il volo

Dune mosse

Un soffio caldo

The Scientist (Coldplay cover)

Miserere

Stayin’ Alive (Bee Gees cover)

Nutbush City Limits (Ike & Tina Turner cover)

Honky Tonk Train Blues (Keith Emerson cover)

Let It Shine

Diamante

X colpa di chi?

Diavolo in me

Chocabeck

Hey Man

“L’anno dell’amore”

Zucchero ad Agrigento, 27 luglio 2023, biglietti del concerto

Il concerto di Zucchero ad Agrigento è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di giovedì 27 luglio 2023.