Zayn Malik rompe il silenzio: “Discriminato ai tempi degli One Direction”, e ora canta la sua verità in “Fuchsia Sea” | Video

Zayn Malik pubblica il brano “Fuchsia Sea” e rivela di alcune discriminazioni subite durante l’era One Direction. Un brano intimo, potente e che non mancherà di scatenare molte discussioni, soprattutto dopo la tragica morte di Liam Payne.

È un ritorno carico di parole non dette quello di Zayn Malik. Dopo un periodo di relativo silenzio, l’artista britannico di origine pakistana portato al grande successo dagli One Direction rompe ogni filtro e affida a “Fuchsia Sea”, il suo nuovo singolo, un messaggio tanto personale di grande forza sociale.

Il brano, uscito il 19 luglio, racconta senza giri di parole le esperienze di emarginazione, razzismo e pressione che Malik avrebbe vissuto proprio quando faceva parte degli One Direction, una delle boyband più famose ed economicamente remunerative di tutti i tempi.

Zayn Malik e le discriminazioni subite

“Some days I’m a woman, some days I’m a man / Some days I don’t give a damn,” canta Zayn nel pezzo, dove la fluidità dell’identità si intreccia con la voglia di affermazione e libertà. Ma il verso più forte, quello che ha scatenato la reazione di pubblico e media internazionali, è: “They put me in a box, tied me with a ribbon, told me I should fit in, thank you for your decision.”

L’immagine di una persona che doveva restare dentro una scatola infiocchettata, è certamente molto forte.

Una dichiarazione chiara, in rima, che descrive la sensazione di essere stato ridotto a un ruolo prefabbricato in un progetto musicale che, pur garantendo fama e successo, soffocava l’autenticità.

Zayn parla chiaro

Secondo quanto raccontato anche in recenti interviste Zayn ha parlato apertamente delle differenze vissute all’interno della band: “Essere l’unico membro non bianco comportava delle dinamiche che non venivano sempre affrontate. Non potevo esprimermi come volevo, sentivo il peso di aspettative diverse, a volte anche stereotipi.”

Le reazioni al singolo non si sono fatte attendere. Su X molti fan hanno espresso solidarietà e sostegno a Zayn, lodandone il coraggio e la lucidità con cui ha portato alla luce un tema delicato: “Zayn è stato il primo a uscire dagli One Direction e ora capiamo perché: stava cercando la sua voce, e ora l’ha trovata”, scrive una fan.

Anche diversi critici musicali, tra cui Jon Caramanica del New York Times, hanno sottolineato l’importanza di un brano che va oltre la semplice confessione personale, diventando un atto di liberazione artistica.

Il messaggio di Sami Zayn in Fuchsia Sea

“Fuchsia Sea” non è solo una canzone: è una dichiarazione d’intenti. Musicalmente, il pezzo è un mix tra soul e R&B contemporaneo, con venature elettroniche, che accompagnano una performance vocale estremamente sentita. Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album di Zayn, previsto per l’autunno 2025, che secondo le prime indiscrezioni avrà sonorità più personali e testi più intimi rispetto ai lavori precedenti.

Forse non a caso Zayn ha scelto di pubblicarlo in piena estate, un periodo in cui le uscite discografiche spesso si concentrano su hit commerciali. Una scelta volutamente controcorrente.

In attesa dell’album completo, il mondo della musica si interroga ora su quale sarà la risposta degli altri ex One Direction, se mai ci sarà. Ma Zayn sembra non preoccuparsene. Per la prima volta dopo tanto tempo, sembra completamente padrone della sua narrazione.

La tragedia di Liam Payne

In un momento in cui una delle boy band più famose di sempre è tornata d’attualità non solo per l’enorme successo di Harry Styles, quello dei direcioner che ha conquistato sicuramente il maggiore successo commerciale e la più ampia fetta di pubblico. Ma anche per la tragica morte di Liam Payne precipitato dalla sua camera d’albergo a Buenos Aires: il cantante aveva assunto molto alcol e psicofarmaci, da tempo era in cura per una forma di dipendenza dalla quale non riusciva a liberarsi.

Per la morte di Liam ci sono cinque indagati, tra cui alcuni funzionari dell’albergo e il suo assistente personale.

Il video ufficiale, con il testo, di Fuchsia Sea di Zayn Malik