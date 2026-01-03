Nuova importante collaborazione per Yungblud che rilancia Zombie con Billy Corgan e gli Smashing Pumpkins che firmano una versione più cupa e potente del brano inserito in Idols

Yungblud e Smashing Pumpkins insieme: nuova versione di Zombie tra rock, eredità e futuro

Il rock internazionale apre il 2026 con una collaborazione destinata a far discutere. Yungblud ha pubblicato una nuova versione di Zombie, brano portato al successo dal rocker britannico, arricchita dal contributo degli Smashing Pumpkins e in particolare di Billy Corgan – leader e fondatore della band – che ha personalmente riarrangiato tutta la canzone.

Yungblud ripropone Zombie

Il brano, già incluso nell’album Idols e candidato ai Grammy come Best Rock Song, trova così una seconda vita, sicuramente ancora più oscura e aggressiva dell’originale. L’incontro tra Yungblud e Corgan non nasce per caso. I due si erano conosciuti la scorsa estate al Back To The Beginning show di Villa Park a margine dello show dedicato all’addio alle scene di Ozzy Osbourne e da lì hanno dato avvio a un dialogo artistico che ha portato a questa rilettura condivisa. Zombie è da sempre uno dei pezzi più personali del cantautore britannico, ispirato alla storia della nonna e segnato da un forte carico emotivo.

L’eredità dei Pumpkins e il peso dell’ispirazione

Yungblud non ha mai nascosto il debito artistico nei confronti degli Smashing Pumpkins. Siamese Dream è stato, nelle sue parole, un disco formativo, capace di influenzare il modo di mescolare introspezione, melodia e chitarre pesanti. Proprio da qui nasce l’idea di chiedere a Corgan di “sporcarsi le mani su Zombie”, rendendolo ancora più tagliente e drammatico.

Il risultato è una versione che accentua il contrasto tra luce e ombra, mantenendo l’intimità del testo ma spingendo sull’urgenza sonora. La voce di Corgan si inserisce nel brano senza snaturarlo, aggiungendo quella cifra malinconica e abrasiva che ha reso i Pumpkins un riferimento generazionale.

Non solo Zombie: il momento di Yungblud

La collaborazione con gli Smashing Pumpkins non è un episodio isolato. Negli ultimi mesi Yungblud ha incrociato il proprio percorso con diverse icone del rock, confermando la volontà di dialogare con la tradizione senza restarne schiacciato. È una strategia che guarda al futuro del genere, tentando di costruire un ponte tra pubblico giovane e grandi nomi storici. In classifica in questi giorni c’è un EP realizzato con gli Aerosmith e lanciato dal singolo My Only Angel che è andato decisamente molto bene.

In questo senso, Zombie realizzato insieme a Billy Corgan rappresenta molto più di un remix: è una dichiarazione di intenti. Un modo per rivendicare un rock emotivo, personale e contemporaneo, capace di guardare al passato per trovare nuova forza nel presente.