Yungblud sarà in concerto questa sera a Sesto San Giovanni (Milano), al Carroponte, come tappa italiana del suo tour 2022. Inizialmente previsto per il 13 novembre 2021 è stato rinviato a causa della pandemia da Covid-19. Dal Lorenzini District è stato anche spostato al Carroponte.

L’esordio discografico di Yungblud con il primo album avviene nel 2018 con il disco “21st Century Liability” anticipato dall’omonimo singolo. Sono seguiti altri singoli estratti dal disco come Psychotic Kids, California, Medication, Kill Somebody. Il debutto non ottiene grandi risultati nelle classifiche.

E’ con il secondo lavoro che arriva, invece, il vero trionfo. Grazie a “Weird!“, il secondo album in studio del cantante inglese, pubblicato il 4 dicembre 2020. Originariamente prevista per il 13 novembre 2020, l’uscita dell’album è stata ritardata a causa della pandemia di COVID-19. Il progetto è stato sostenuto da sei singoli: “Weird!”, “Strawberry Lipstick”, “God Save Me, but Don’t Drown Me Out”, “Cotton Candy”, “Mars” e “Acting Like That”, e contiene collaborazioni con Machine Gun Kelly e Travis Barker. L’album è in cima alla classifica degli album del Regno Unito vendendo 39.000 unità nella prima settimana. Inoltre, è riuscito ad ottenere attenzione anche in terra americana. Il disco, infatti, è riuscito ad entrare nella top 100 -alla posizione 75- della Billboard 200. Un risultato decisamente non scontato per un artista inglese al secondo progetto di inediti rilasciato.

Sono ancora disponibili biglietti per la data di questa sera, con posto unico a 34.50 euro. Clicca qui per acquistarlo o informazioni

Yungblud, scaletta concerto

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto di Yungblod, questa sera, 18 maggio 2022, al Carroponte di Milano. L’inizio del live è previsto per le 21.

strawberry lipstick

parents

superdeadfriends

The Funeral

I Love You, Will You Marry Me

Polygraph Eyes

weird!

mars

fleabag

Memories

cotton candy (Acoustic)

Kill Somebody (First half acoustic with the crowd)

I Think I’m OKAY (Machine Gun Kelly cover)

braindead!

god save me, but don’t drown me out

charity (Only half of the song was… more )

Machine Gun (F**k the NRA)