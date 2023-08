“Your Side Of Town” è il nuovo attesissimo singolo dei The Killers. Il brano arriva dopo “boy”, traccia uscita l’anno scorso, acclamata dalla critica. La canzone è stata scritta da Brandon Flowers e prodotta dai The Killers, Stuart Price e Shawn Everett, caratterizzata dai synth e dalle voci distorte del ritornello. La band è attualmente in tour in Europa e UK per diversi festival e live shows, tra cui il celebre Reading & Leeds Festival in programma per questo fine settimana, mentre prossimamente toccherà gli Stati Uniti in diverse date tra cui l’Ohana Festival in SoCal, Life Is Beautiful nella loro città natale Las Vegas, e con una performance speciale al Gran Premio di Austin di Formula1. Qui sotto, a seguire, potete ascoltare il brano, leggere traduzione, testo e significato del pezzo.

The Killers, Your Side Of Town, Significato, Ascolta la canzone

C’è nostalgia e sofferenza nelle parole del nuovo singolo di The Killers. Viene cantata una storia d’amore che è arrivata al capolinea, lui desidera un modo per cacciare e allontanare il ricordo di quello che era una volta. Brandon Flowers canta che, anche se “brucia dentro” ed è “a malapena vivo”, non riesce a lasciare andare ciò che avrebbe potuto essere.

Potete ascoltare il nuovo singolo, a seguire, in streaming, oppure cliccando qui.

The Killers, Your Side Of Town, Testo della canzone

If I could put my arms around you

Would you remember how it feels

To bask in the glow of my protection?

Stumble and fall head over heels

If I could only find the right words

I’d sweep you off your feet again

You cut the power, but mine is raging

A dreamer ‘til the end

I’m hanging on your side of town

I notice when you’re not around

Can’t keep my cool, I’m burning inside

A broken heartbeat, barely alive

And now it’s harder to breathe

‘Cause I couldn’t make you believe

What’s written in the heavens above

Can’t be denied, it’s biggеr than love

The streets are dripping with dеcisions of a quiet kind

Hallucinations on the shoulder of the borderline

With my experience, I’m better off just backing down

Instead of tripping through the pages of your side of town

Serrated edges of the blade are scraping over the leather

I guess we couldn’t keep it together

I thought we had it covered forever

I’m hanging on your side of town

I notice when you’re not around

Can’t keep my cool, I’m burning inside

A broken heartbeat, barely alive

And now it’s harder to breathe

‘Cause I couldn’t make you believe

What’s written in the heavens above

Can’t be denied

It’s getting harder to breathe

‘Cause I couldn’t make you believe

What’s written in the heavens above

Can’t be denied, it’s bigger than love

The Killers, Your Side Of Town, Traduzione della canzone

Se potessi abbracciarti

Ti ricorderesti come ci si sente?

Per crogiolare nel bagliore della mia protezione?

Inciampare e cadere a capofitto

Se solo potessi trovare le parole giuste

Ti farei impazzire di nuovo

Hai tagliato la corrente, ma la mia è infuriata

Un sognatore fino alla fine

Mi trovo dalla tua parte della città

Noto quando non sei nei paraggi

Non riesco a mantenere la calma, sto bruciando dentro

Un battito cardiaco spezzato, a malapena vivo

E ora è più difficile respirare

Perché non potevo farti credere

Ciò che è scritto nei cieli lassù

Non può essere negato, è più grande dell’amore

Le strade grondano di decisioni di tipo silenzioso

Allucinazioni sulla spalla del borderline

Con la mia esperienza, è meglio fare marcia indietro

Invece di inciampare tra le pagine della tua parte di città

I bordi seghettati della lama raschiano la pelle

Immagino che non potremmo tenere tutto insieme

Pensavo che ne avremmo avuto cura per sempre

Sono dalla tua parte della città

Noto quando non sei nei paraggi

Non riesco a mantenere la calma, sto bruciando dentro

Un battito cardiaco spezzato, a malapena vivo

E ora è più difficile respirare

Perché non potevo farti credere

Ciò che è scritto nei cieli lassù

Non può essere negato

Sta diventando più difficile respirare

Perché non potevo farti credere

Ciò che è scritto nei cieli lassù

Non può essere negato, è più grande dell’amore