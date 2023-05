Andrà in onda stasera su Canale 5 “Yesterday“, una commedia romantica del 2019 diretta da Danny Boyle e scritta da Richard Curtis, basata su una storia di Jack Barth e Curtis. Himesh Patel interpreta il musicista in difficoltà Jack Malik che improvvisamente si ritrova come l’unica persona che ricorda i Beatles e diventa famoso per aver eseguito le loro canzoni. I realizzatori hanno pagato 10 milioni di dollari per i diritti di utilizzo della musica dei Beatles. Sebbene nessuno dei membri della band fosse coinvolto, Boyle ricevette l’approvazione per il progetto da loro o dalle famiglie degli artisti.

Paul McCartney ha raccontato in un’intervista a Billboard che lui e sua moglie Nancy Shevell sono andati a vedere il film in un cinema negli Hamptons e “lo hanno adorato”. Boyle ha anche inviato copie del film completo a Ringo Starr e sua moglie Barbara, così come alla vedova di George Harrison, Olivia, e ha ricevuto “messaggi adorabili” da tutti loro. Anche la vedova di John Lennon, Yoko Ono, ha approvato la rappresentazione nel film del suo defunto marito.

Yesterday, la trama del film

Ecco la trama, come riportata dai colleghi di Cineblog:

Ieri, tutti conoscevano i Beatles. Oggi, solo Jack ricorda le loro canzoni. Sta per diventare un grosso problema. Jack Malik (Himesh Patel) è un cantautore in una piccola città balneare inglese i cui sogni di fama stanno svanendo rapidamente, nonostante la feroce devozione e il sostegno della sua migliore amica d’infanzia, Ellie (Lily James). Poi, dopo uno strano incidente d’autobus durante un misterioso blackout globale, Jack si sveglia per scoprire che i Beatles non sono mai esistiti…e si trova con un problema molto complicato, davvero.

Esibendo le canzoni della più grande band della storia in un mondo che non le ha mai ascoltate, e con un piccolo aiuto da parte dell’agente americano dal cuore d’acciaio, Debra (Kate McKinnon), la fama di Jack esplode. Ma mentre la sua stella è in ascesa, rischia di perdere Ellie, l’unica persona che ha sempre creduto in lui. Con la porta tra la sua vecchia vita e quello che ha di fronte, Jack dovrà tornare dove un tempo apparteneva e dimostrare che tutto ciò di cui hai bisogno è amore.

Yesterday, la colonna sonora ufficiale del film

A seguire la colonna sonora ufficiale del film” Yesterday”:

1. Yesterday (From The Film “Yesterday”) (Himesh Patel)

2. The World Is Universal (Universal Fanfare) (Daniel Pemberton)

3. Summer Song (Himesh Patel)

4. Interlude I: A Day In The Life (Daniel Pemberton)

5. I Saw Her Standing There (Tracks On The Tracks Sessions) (Himesh Patel)

6. Something (From The Album “One Man Only”) (Himesh Patel)

7. Let It Be (From The Album “One Man Only”) (Himesh Patel)

8. Interlude II: Strawberries (Daniel Pemberton)

9. Carry That Weight (Himesh Patel)

10. Here Comes The Sun (From The Album “One Man Only”) (Himesh Patel)

11. The Long & Winding Road (Recorded Backstage) (Himesh Patel)

12. Interlude III: Gorleston Beach (Daniel Pemberton)

13. Help! (Live At Pier Hotel) (Himesh Patel)

14. Yesterday (From The Album “One Man Only”) (Himesh Patel)

15. She Loves You (Tracks On The Tracks Sessions) (Himesh Patel)

16. A Hard Day’s Night (From The Album “One Man Only”) (Himesh Patel)

17. Something (Himesh Patel)

18. In My Life (From The Album “One Man Only”) (Himesh Patel)

19. Interlude IV: Train Tracks (Daniel Pemberton)

20. I Want To Hold Your Hand (Tracks On The Tracks Sessions) (Himesh Patel & Lily James)

21. Back In The U.S.S.R (Live At Wembley) (Himesh Patel )

22. All You Need Is Love (Live At Wembley) (Himesh )

23. Interlude V: Yesterday’s Rain (Daniel Pemberton)

24. The Long & Winding Road (From The Album “One Man Only”) (Himesh Patel)

25. Hey Jude (From The Album “One Man Only”) (Himesh Patel)

26. Ob-La-Di, Ob-La-Da (Live At Cleves School) (Himesh Patel)

27. Interlude VI: Life Goes On (Daniel Pemberton)