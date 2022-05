X6, Sfera Ebbasta e Rvssian: testo, video, significato della canzone

Ad oltre due settimane dall’uscita dell’Ep ‘L’Italiano’, resiste, in tendenza nella sezione musica di Youtube,’X6′, il pezzo frutto della collaborazione tra Sfera Ebbasta e Rvssian.

il nuovo EP di Sfera Ebbasta e Rvssian

Un affresco fedele e calzante della faticosa vita da rapper tra belle donne, auto costose senza dimenticare il posto in cui si è cresciuti.

Ecco il testo di ‘X6’

Pyroman

Money Gang

Ehi, Rvssian

Orologi, no Plain Jane (Yah), ehi

Il suo culo è grosso,

non entra nei Balmain, ehi (Uh)

Sono nato pronto,

dimmi il posto è okay, ehi (Brr)

No, non starmi addosso,

non so manco chi sei (Skrrt-skrrt)

A duecento su un’X6

Quando passo, fanno: “Ehi, eh-ehi” (Uh)

Ho i piedi per terra, ma se fumo

La mia è testa nello space, eh-ehi (Uh)

Spendo tutti i giorni questi soldi

Come non fossero miei, eh-ehi (Ah)

I tuoi amici sono proprio come i tuoi gioielli

Tutti fake, eh-ehi, tutti fake,

tutti fake, eh-ehi

Ti prego, fai il serio, ah (Brr)

Mi incastro dentro di lei

comе un pezzo di Lego (Ehehе, oh, ah, uh)

Mi odi, perché ti pompi

i miei pezzi nello stereo? (Ehehe, ah, uh)

Pietre così grosse che sembra di stare a Bedrock

Le guardi e diventi cieco (Uh, uh)

La mia tipa è figa anche in tuta (Ah)

Tutta la tua gang me lo suca

Sì, metticela dentro tutta

Falla grossa come un bazooka,

come un bazooka

Ehi (Yah), Rvssian (Uh)

Passami la palla, faccio touchdown (Ah)

Sto con la mia banda,

faccio “paff-paff”

Sai che sono pronti a fare “pow-pow”

(Pow-pow-pow, bu-bu)

Orologi, no Plain Jane (Yah), ehi

Il suo culo è grosso,

non entra nei Balmain, ehi (Uh)

Sono nato pronto,

dimmi il posto è okay, ehi (Brr)

No, non starmi addosso,

non so manco chi sei (Skrrt-skrrt)

A duecento su un’X6

Quando passo, fanno: “Ehi, eh-ehi” (Uh)

Ho i piedi per terra, ma se fumo

La mia è testa nello space, eh-ehi (Uh)

Spendo tutti i giorni questi soldi

Come non fossero miei, eh-ehi (Ah)

I tuoi amici sono proprio come i tuoi gioielli

Tutti fake, eh-ehi (Oh),

tutti fake, tutti fake, eh-ehi (BIA, BIA)

Buongiorno, buongiorno, good morning

Come on the beat so horny (Uh)

I’m in the business to take what’s for me

We make a movie, a porno

He got his ice on, I’m like I like it

Effort the prices, tell ‘em my sizes

Mhm, you know my vices (Cash)

He told me: “Leave my devices” (Oh)

Livin’ mi vida, I’m a real diva

Vamos con mis amigas

Lean, we on the Tower of Pisa

I need a Visa (Swipe)

I’m coming straight from the seller (Uh)

I’m livin’ like a novela (Uh)

I feel like molto bella (Ciao)

Orologi, no Plain Jane (Yah), ehi

Il suo culo è grosso,

non entra nei Balmain, ehi (Uh)

Sono nato pronto,

dimmi il posto è okay, ehi (Brr)

No, non starmi addosso,

non so manco chi sei (Skrrt-skrrt)

A duecento su un’X6

Quando passo, fanno: “Ehi, eh-ehi” (Uh)

Ho i piedi per terra, ma se fumo

La mia è testa nello space, eh-ehi (Uh)

Spendo tutti i giorni questi soldi

Come non fossero miei, eh-ehi (Ah)

I tuoi amici sono proprio come i tuoi gioielli

Tutti fake, eh-ehi,

tutti fake, tutti fake, eh-ehi.