X Factor, Tha Supreme difende una concorrente ma viene minacciato di morte

Quest’anno Tha Supreme ha seguito “X Factor” non solo da telespettatore. Il cantante ha infatti prodotto l’inedito Vieni Con Me di MyDrama e si è speso in prima persona per la concorrente che si era presentata alle Audition cantando proprio un suo brano, Spigoli. Quando MyDrama è finita al ballottaggio contro il rapper Blind (durante la semifinale), Davide Mattei – questo è il suo vero nome – ha pubblicato una storia su Instagram per supportare la sua pupilla. “Se la elimina sto tipo mi sparo“, ha scritto con tanto di risata mentre Blind cantava il suo inedito.

A qualcuno è sembrato uno sfotto’ nei confronti di Blind, tant’è che Tha Supreme ha subito rimosso le storie, che però sono state salvate e finite online. Il risultato? Il cantante è stato preso di mira dagli haters, che gli hanno scritto frasi minatorie come “Adesso ti spari“, “Premuto il grilletto?”, “Sparati adesso che è passato dai. Fai solo un favore al mondo. Cane maledetto. Spero de non incontratte mai. Il semolino te fo magna“. A uno di loro ha risposto: “Avrai l’età di mio padre e stai augurando la morte a un 19enne per X Factor“.

A tutto questo il cantante ha reagito pubblicando un’altra storia dove invita tutti ad abbassare i toni:

“Mi sono accorto ora della shitstorm che ho preso dopo la storia di X Factor. E’ ovvio che sono di parte e dato che stava per essere eliminata una delle ragazze con cui ho lavorato, ho fatto una storia a cazzo di cane d’impulso. Fatto sta che dovete regolarvi. A volte leggo i DM e mi fate venire la nausea per una cazzata del genere”.

Come dargli torto…