X Factor, chi è a rischio tra i giudici

Non ci sono ancora certezze sul cast di X Factor 2025, anche se sono già iniziati i provini per selezionare il quarto giudice, poiché uno dei membri attuali risulta ancora in forse.

Mancano ancora un po’ di mesi alla messa in onda della nuova edizione di X Factor, eppure il talent dalle radici britanniche che ha lanciato artisti del calibro di Marco Mengoni, Noemi e i Maneskin sta già facendo molto parlare di sé, soprattutto per così dire.. questioni logistiche.

L’ultima edizione è stata un grande successo, con un cast di giudici rinnovato e carismatico: oltre a Manuel Agnelli, ormai punto di riferimento e volto storico del format, l’edizione 2024 ha visto dietro il bancone Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Sul palcoscenico, invece, in qualità di conduttrice c’è stata Giorgia, che ha immediatamente conquistato il pubblico con questo ruolo inedito per lei.

Eppure, nonostante il detto “squadra che vince non si cambia”, la prossima edizione di X Factor al momento naviga nell’incertezza riguardo ai nomi dei giudici che dovranno tornare a valutare i nuovi aspiranti talenti della musica. Uno di essi forse non ci sarà.

I giudici di X Factor 2025

Se da una parte è stata ufficialmente confermata la conduzione di Giorgia per l’edizione 2025 — anche perché la cantante ha dichiarato che sta “studiando come una matta” per prepararsi al ruolo — dall’altra restano ancora alcuni punti interrogativi sul cast della giuria.

Secondo alcuni rumors, sarebbe in bilico la presenza di Manuel Agnelli. Il frontman degli Afterhours potrebbe aver perso l’entusiasmo di tornare per la settima volta come giudice di X Factor, motivo per cui al momento non vi è certezza che il cast dello scorso anno venga riconfermato in blocco.

Nell’attesa di avere notizie ufficiali, il gossip non è rimasto a guardare. Gabriele Parpiglia, annunciando qualche settimana fa l’addio imminente di Agnelli, ha anche dichiarato che alla base della decisione ci sarebbero alcuni attriti con Achille Lauro. “Colpo di scena: abbandona uno tra i giudici più amati. Alla base della scelta, il non rapporto con un altro giudice. Sembrava tutto confermato, perché squadra che vince non si cambia, e invece…”, ha scritto il giornalista sui suoi social. Poi ha aggiunto: “Manuel Agnelli ha deciso di lasciare il programma e il motivo dell’attrito sarebbe legato al rapporto mai nato con Achille Lauro, che al contrario ha sempre stimato Agnelli”. Sarà tutto vero?

Intanto, Agnelli non ha rilasciato alcuna dichiarazione, e anche Achille Lauro, durante un’intervista a Radio Deejay, ha glissato sull’argomento restando sul vago: “Dalla primavera 2026 farò i palazzetti. Il senato di X Factor? Non è detto quello, non è detto. Se è una notizia? Io propongo Linus al mio posto”.

Tuttavia, come si apprende da Adnkronos, alla fine, la voce di “Incoscienti giovani”, Paola Iezzi e Jake La Furia torneranno ufficialmente a far parte della giuria. L’unico incerto rimane sempre Manuel Agnelli, che dovrà essere sostituito nel caso la trattativa con lui non vada a buon fine. Per accelerare i tempi, Sky avrebbe già avviato i provini per il quarto giudice, ma i nomi dei candidati restano top secret per tutelare chi non verrà selezionato.