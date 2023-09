Questa sera, giovedì 28 settembre 2023, su Sky e in streaming su NOW si riaccende il palco di X Factor 2023 per la terza e ultima puntata delle audition.

Anche in questo appuntamento ci aspetteranno tantissime proposte che riempiranno di musica ed energie l’Allianz Cloud di Milano: è questo il primo step di un percorso emozionante che ha visto sfidarsi gli aspiranti concorrenti, grazie al loro talento, con l’obiettivo di superare tutte le tre fasi di selezioni – le consuete Audition, Bootcamp e Home Visit – fino ad arrivare ai 12 finalisti che parteciperanno ai Live, in diretta dal 26 ottobre.

Ricordiamo che non ci saranno più le Last Call come nell’edizione 2022 bensì il ritorno degli Home Visit con due giorni, passati insieme, dal giudice con i semifinalisti del talent show prima della scelta definita per i live.

X Factor 2023, anticipazioni terza puntata 28 settembre

Tra i concorrenti che vedremo in questa puntata ci sarà chi si avvicina a mostri sacri come della musica internazionale come Nina Simone, James Brown ed Amy Winehouse, e chi propone il proprio inedito mettendo in mostra la sua attitudine cantautorale o facendo commuovere i giudici con le sue parole, ma arriveranno anche una girl band con un grande sogno, storie splatter ed esibizioni sulle note di brani totalmente imprevedibili.

Una volta completata la prima fase di selezione, dalla prossima settimana, per due puntate, torneranno i Bootcamp che definiranno la cinquina di aspiranti concorrenti che si contenderanno, nelle Home Visit (19 ottobre), i tre posti a disposizione per ogni giudice per i Live Show, che prenderanno il via il 26 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW.

X Factor 2023, giudici

X Factor 2023, show Sky Original prodotto da Fremantle, si presenta con una formazione inedita.

Dalla precedente edizione tornano Fedez, artista dai numeri record in tutto quello che fa, dalla musica ai podcast fino ai grandi eventi dal vivo, che quest’anno giunge alla settima partecipazione nello show dove si è sempre legato in maniera speciale e unica ai suoi ragazzi.

Ambra Angiolini, reduce da uno straordinario Concerto del Primo Maggio con nuovo record di ascolti e dall’esibizione cult di “T’Appartengo” nella finale di X Factor dello scorso dicembre, artista capace come pochi di spaziare tra i generi e i ruoli nello spettacolo, è attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante.

Dargen D’Amico, definito in più occasioni uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena contemporanea, rapper, cantautore e produttore musicale che ha portato il suo stile unico, caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di parole, a conquistare anche il pubblico di X Factor.

E a distanza di 9 anni dalla sua ultima partecipazione, torna Morgan, storico giudice del programma di cui ha scritto una pagina importante: il cantautore, tra il 2008 e il 2014 ha partecipato a sette edizioni dello show vincendone cinque: un primato che gli ha fatto meritare un posto nei Guinness World Records come giudice che, tra tutte le edizioni di X Factor nel mondo, ha vinto più volte. In conduzione la sempre più poliedrica Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale, che torna a guidare lo show per il secondo anno consecutivo.

Dove vederlo in tv e streaming

L’appuntamento, dunque, per il terzo appuntamento di X Factor 2023 è fissato per giovedì 28 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. 3 puntate di Audizioni, 2 di Bootcamp e una per gli Home Visit apriranno un’edizione inedita, sorprendente e appassionante, in attesa dei Live in partenza dal 26 ottobre. X Factor 2023 sarà anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì a partire dal 20 settembre, in prima serata.

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.15. Vi aspettiamo.