X Ambassadors a Milano in concerto ai Magazzini Generali, martedì 27 febbraio 2024: scaletta delle canzoni, grande attesa per la band

Appuntamento con il concerto degli X Ambassadors ai Magazzini Generali a Milano stasera, 27 febbraio 2024. Il gruppo pop rock americano si è formato a Ithaca, New York, ed è composto da Sam Harris (cantante), Casey Harris (tastierista) e Adam Levin (batterista). Russ Flynn è un membro del tour che suona la chitarra e il basso. Nella loro carriera hanno inciso, ad oggi, 3 dischi ma il 5 aprile prossimo vedrà la luce il loro nuovo album, Townie, anticipato dai singoli “No strings” e “Your town”.

Il loro esordio avviene con l’EP “Love Songs Drug Songs”, pubblicato nel 2013. Includeva il brano “Stranger”, co-scritto da Dan Reynolds. Negli anni hanno hanno fatto da opening act ai Panic! at the Disco e Imagine Dragons nei rispettivi tour.

X Ambassadors, la scaletta del concerto ai Magazzini Generali a Milano

Ecco la scaletta delle canzoni eseguite in concerto dalla band in occasione del tour in Europa. Presenti le loro tracce più famose anche i pezzi più recenti, inclusi i due singoli che promuovono la loro prossima fatica discografica.

Renegades

BOOM

No Strings

Back To You (Lost Frequencies cover)

Love Songs Drug Songs

Ahead of Myself

Alcohol

Friend For Life

HEY CHILD

Adrenaline

Beautiful Liar

Litost

Your Town

Belong

Unsteady

Gorgeous

Jungle

X Ambassadors, biglietti Magazzini Generali a Milano

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto degli X Ambassadors in concerto ai Magazzini Generali a Milano martedì 27 febbraio 2024. Clicca qui per tutte le informazioni e per gli acquisti. Il prezzo è di 34.50 euro, posto unico.

