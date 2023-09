“Wot” è una canzone pubblicata nel 1982 del musicista inglese Captain Sensible. Il brano è stato prodotto da Tony Mansfield e vede il gruppo Dolly Mixture come cori. E’ entrata nelle classifiche del Regno Unito ed è stata un successo negli Stati Uniti ma soprattutto in Europa.

Captain Sensible racconta di essere stato disturbato dagli operai edili fuori dal suo appartamento, ma poi il testo diventa vago e cambia tema, spostando l’attenzione su altri argomenti, nella seconda parte del pezzo.

When I woke up this morning I was feelin’ fine

But this cat starts banging, man, what a swine

So I called reception but to no avail

That’s why I’m telling you this sorry tale

It went bang (Bang!), I said shut up

It went bang (Bang!), I said rap up

Well, I’m aware that the guy must do his work

But the piledriver man drove me berserk

He said captain, I said wot?

He said captain, I said wot?

(He said captain, he said wot?

He said captain, he said wot d’ya want?)

Once a lifetime, twice a day

If you don’t work you get no pay

I’ve been to the east, I’ve been to the west

But the girls I like most are the ones undressed

Well, hello Adam, where you been?

I said a’stand aside ‘cause I’m feelin’ mean

I’ve had a gutful of you and I’m feelin’ bad

Well, you’re an ugly old pirate and ain’t I glad

He said captain, I said wot?

He said captain, I said wot?

He said captain, I said wot?

He said captain, I said wot d’ya want?

(He said captain, he said wot?

He said captain, he said wot?

He said captain, he said wot?

He said captain, he said wot? Oooh!)

He said captain, I said wot?

He said captain, I said wot?

He said captain, I said wot?

He said captain, I said wot d’ya want?

(He said captain, he said wot?

He said captain, he said wot?

He said captain, he said wot?

He said captain, he said wot? Oooh!)

He said captain, I said wot?

He said captain, I said wot?

He said captain, I said wot?

He said captain, I said wot d’ya want?

(He said captain, he said wot?

He said captain, he said wot?

He said captain, he said wot?

He said captain, he said wot? Oooh!)

He said captain, I said wot?

He said captain, I said wot?

He said captain, I said wot?

He said captain, I said wot d’ya want?

(He said captain, he said wot?

He said captain, he said wot?

He said captain, he said wot?

He said captain, he said wot? Oooh!)

He said captain, I said wot?

He said captain, I said wot?

He said captain, I said wot?

He said captain, I said wot d’ya want?

Quando mi sono svegliato stamattina mi sentivo bene

Ma questo gatto inizia a sbattere, amico, che maiale

Allora ho chiamato la reception ma senza risultato

Ecco perché ti sto raccontando questa triste storia

È andato bang (Bang!), ho detto zitto

È andato bang (Bang!), ho detto rap

Beh, sono consapevole che il ragazzo deve fare il suo lavoro

Ma l’uomo che doveva piantare piani nel terreno mi ha fatto impazzire

Ha detto capitano, io ho detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, io ho detto “che ne dici?”

(Ha detto capitano, ha detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ha detto cosa vuoi?)

Una volta nella vita, due volte al giorno

Se non lavori non ricevi nessuno stipendio

Sono stato a est, sono stato a ovest

Ma le ragazze che mi piacciono di più sono quelle spogliate

Beh, ciao Adam, dove sei stato?

Ho detto di stare da parte perché mi sento cattivo

Mi sono preso un brutto colpo con te e mi sento male

Beh, sei un vecchio pirata brutto e non ne sono felice

Ha detto capitano, io ho detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, io ho detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, io ho detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ho detto cosa vuoi?

(Ha detto capitano, ha detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ha detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ha detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ha detto “che ne dici?” Ooh!)

Ha detto capitano, io ho detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, io ho detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, io ho detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ho detto cosa vuoi?

(Ha detto capitano, ha detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ha detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ha detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ha detto “che ne dici?” Ooh!)

Ha detto capitano, io ho detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, io ho detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, io ho detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ho detto cosa vuoi?

(Ha detto capitano, ha detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ha detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ha detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ha detto “che ne dici?” Ooh!)

Ha detto capitano, io ho detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, io ho detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, io ho detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ho detto cosa vuoi?

(Ha detto capitano, ha detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ha detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ha detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ha detto “che ne dici?” Ooh!)

Ha detto capitano, io ho detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, io ho detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, io ho detto “che ne dici?”

Ha detto capitano, ho detto cosa vuoi?