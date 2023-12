Dal 14 dicembre 2023 è nei cinema italiani “Wonka“, il film interpretato da Timothée Chalamet, prequel de “La fabbrica di cioccolato” e che racconta le origini di Willy Wonka. Nella pellicola ha molta importanza anche la colonna sonora, studiata e creata ad hoc. L’album include sette brani originali composti da Neil Hannon e scritti da King e Farnaby, ispirati alla colonna sonora originale composta da Joby Talbot. Le canzoni sono eseguite dai membri del cast, incluso Chalamet (al suo esordio come cantante). La colonna sonora è stata pubblicata da WaterTower Music l’8 dicembre 2023.

La critica ha promosso i brani ma ha perso il confronto con i brani che hanno caratterizzato il film originale del 1971 con Gene Wilder protagonista. Ross Bonaime, su Collider. ha scritto “La musica è stata la chiave per portare Willy Wonka sullo schermo nel 1971, e anche se le canzoni qui non sono proprio al livello di quel film originale, sono divertentissime e Hannon ha fatto un ottimo lavoro”. Tim Grierson di Screen International ha scritto che la “malinconica colonna sonora di Talbot intreccia astutamente tracce di elementi” del brano “Pure Imagination” del film del 1971 che collega il prequel. E sottolineano anche come i pezzi presenti siano ben diversi e meno cupi da quelli che hanno fatto da colonna sonora al remake di Tim Burton con Johnny Depp.

Wonka, soundtrack: i brano della colonna sonora

Ecco i titoli delle canzoni della colonna sonora di Wonka.

1. “Pure Imagination”

2. “A Hatful of Dreams”

3. “Welcome to Scrubbit’s”

4. “You’ve Never Had Chocolate Like This (Hoverchocs)”

5. “Flying Chocolatiers”

6. “Scrub Scrub”

7. “Wonka’s Case”

8. “Sweet Tooth”

9. “Willy and Noodle at the Zoo”

10. “For a Moment”

11. “The Letter ‘A'”

12. “Clock Tower”

13. “You’ve Never Had Chocolate Like This”

14. “Oompa Loompa”

15. “A World of Your Own”

16. “Sorry, Noodle”

17. “Mamma’s Secret”

18. “Pure Imagination”

19. “Oompa Loompa (Reprise)”

20. “500 Monks, 1 Giraffe”

21. “Death by Chocolate”

22. “The Oompa Loompa to the Rescue”

23. “Noodle Gives Affable the Ledger”

24. “Chocolate Fountain” Talbot

Wonka, ascolta la colonna sonora