La notizia dello schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock ha occupato i giornali e i siti nella giornata di oggi, 28 marzo 2022. Questo fuori programma ha catalizzato l’attenzione del mondo intero, provocando inevitabilmente una minora attenzione nei confronti dei premi assegnati e dei vincitori degli Oscar 2022. E’ ormai noto cosa è accaduto. Durante la diretta, Chris Rock ha ironizzato, nello stile da stand up comedy, con battute e ironie nei confronti di alcune star presenti all’evento. Ha poi fatto una battuta diretta alla moglie di Will Smith, seduta vicino all’attore, scherzando sul fatto che la conduttrice -rasata- si stesse preparando per “Soldato Jane 2”.

La donna è affetta da alopecia, come raccontato proprio da lei in prima persona. Non sembra aver reagito con particolare divertimento alla frecciatina ma nessuno si aspettava quello che è avvenuto dopo. Will Smith si è alzato, ha raggiunto il conduttore e lo ha colpito in pieno volto, urlando, una volta tornato seduto, di non parlare mai più di sua moglie. Ne sono nate polemiche, critiche e accuse (con persone che invece hanno solidarizzato con l’attore) e, in questi minuti, è stato Sean “Diddy” Combs a rassicurare: Will Smith e Chris Rock si sarebbero chiariti poco dopo.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f–king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL — Variety (@Variety) March 28, 2022

Mentre iniziava ad aleggiare il pericolo che si arrivasse alla decisione di annullare la vittoria dell’Oscar 2022 come miglior attore proprio a Will Smith, il cantante –come riportato da Page Six, ha descritto un clima di ritrovata serenità tra i due protagonisti dello scontro (letterale).

“Non è un problema. È finita. Posso confermarvelo”, Diddy, 52 anni, ha raccontato al sito, senza approfondire ulteriori dettagli su come Smith, 53 anni, e Rock, 57, si fossero riconciliati.

C’è solo amore tra di loro, sono fratelli” ha assicurato, come ad evidenziare di un chiarimento (a luci spente) tra Will Smith e Chris Rock.

Dopo la diretta tv e la vittoria dell’Oscar, Smith ha partecipato alla festa di Vanity Fair con la sua famiglia e ha ballato tutta la notte, chiaramente imperturbabile dal dramma nato. L’ex star di “Willy Il Principe di Bel-Air” è stato visto ballare e rappare con i suoi successi degli anni ’90 “Summertime”, “Miami” e “Gettin’ Jiggy Wit It”.

Avrà probabilmente trovato il tempo, nel frattempo, di chiarirsi con Chris Rock?