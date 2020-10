Wild Life è una canzone dei OneRepublic ispirata e scritta per un film Disney + originale chiamato Clouds. Il film è basato sulla vita bella e tragica di Zach Sobiech, un diciassettenne dotato di talento musicale che vive con un raro cancro alle ossa.

Il brano tocca il tema del vivere la vita in modo indiretto. Volendo escludere tutti i dolori e le lotte della loro vita e vivere nell’amore e nella gioia con l’eccitazione di ciò che accadrà il giorno successivo.

Questo è il primo singolo dei OneRepublic dai tempi di “Better Days” e non è confermato se questa canzone farà parte o meno del loro prossimo album “Human”.

Qui potete vedere il video ufficiale della canzone, a seguire testo e traduzione.

One Republic, Wild Life, Lyrics

[Verse 1]

I’m staring at the sudden waterfalls

Tears that don’t make sense to me at all

This life’s what happens when you’re making plans

Don’t know what happens next or where I stand

[Chorus]

Wanna live this wild life, wild, every day (woo)

Wanna say the things people never say (woo)

I’ll take all the love and all the pain (yeah)

Wanna live this wild life, wild, today

[Post-Chorus]

Oh, woo-ooh, woo-ooh

Give me all your love and all your pain

Gon’ live this wild life, wild, today

[Verse 2]

I’m staring at these faded signs ahead

But all these turns just fill me up with dread

But life’s what happens when you’re making plans (woo)

Dive or step right in, but please don’t stand, oh

[Chorus]

Wanna live this wild life, wild, every day (woo)

Wanna say the things people never say (woo)

I’ll take all the love and all the pain (yeah)

Wanna live this wild life, wild, today

[Post-Chorus]

Oh, woo-ooh, woo-ooh

Give me all your love and all your pain

Gon’ live this wild life, wild, today

One Republic, Wild Life, Traduzione

Fisso le improvvise cascate

Lacrime che non hanno alcun senso per me

Questa vita è ciò che accade quando fai progetti

Non so cosa succede dopo o dove mi trovo

Voglio vivere questa vita selvaggia, selvaggia, ogni giorno (woo)

Voglio dire le cose che le persone non dicono mai (woo)

Prenderò tutto l’amore e tutto il dolore (yeah)

Voglio vivere questa vita selvaggia, selvaggia, oggi



Oh, woo-ooh, woo-ooh

Dammi tutto il tuo amore e tutto il tuo dolore

Vivi questa vita selvaggia, selvaggia, oggi

Sto fissando davanti a me questi segni sbiaditi

Ma tutte queste svolte mi riempiono di paura

Ma la vita è quello che succede quando fai progetti (woo)

Tuffati o entra, ma per favore non stare in piedi, oh



Voglio vivere questa vita selvaggia, selvaggia, ogni giorno (woo)

Voglio dire le cose che le persone non dicono mai (woo)

Prenderò tutto l’amore e tutto il dolore (yeah)

Voglio vivere questa vita selvaggia, selvaggia, oggi

[Post-ritornello]

Oh, woo-ooh, woo-ooh

Dammi tutto il tuo amore e tutto il tuo dolore

Vivi questa vita selvaggia, selvaggia, ogg