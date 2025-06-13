Westlife, 25 anni di carriera tra nuovi progetti e un’assenza pesante

Negli anni ’90, nel pieno boom delle boy band contrassegnato da Take That e Backstreet Boys, i Westlife si sono ritagliati uno spazio importante e significativo tra i fan da questa e dall’altra parte dell’Atlantico.Nati a cavallo del millennio, i Westlife – cinque album in studio e una manciata di greatest hits, raccolte e live

Negli anni ’90, nel pieno boom delle boy band contrassegnato da Take That e Backstreet Boys, i Westlife si sono ritagliati uno spazio importante e significativo tra i fan da questa e dall’altra parte dell’Atlantico.

Nati a cavallo del millennio, i Westlife – cinque album in studio e una manciata di greatest hits, raccolte e live tra il 1998 e il 2012 – hanno venduto milioni di copie, rappresentando per almeno un decennio la risposta irlandese alle superband britanniche e americane.

I Westlife oggi

A distanza di 25 anni dal loro primo disco che portava il loro nome, i Westlife tornano sotto i riflettori con un programma ricco di novità per festeggiare una scadenza particolarmente significativa per il quartetto di Dublino.

Tuttavia, la celebrazione sarà a tre: Mark Feehily, pilastro della band, considerato forse l’elemento più amato in assoluto del gruppo, non prenderà parte agli eventi a causa di persistenti problemi di salute.

La reunion sarà dunque limitata a Shane Filan, Nicky Byrne ed Kian Egan, che tornano comunque sul palco con idee molto ambiziose.

Westlife, il 25esimo anniversario

Il loro messaggio pubblicato su X fa riferimento in particolare al loro primo tour mondiale, datato 2001, e partito con una serie impressionante di sold out da Newcastle per toccare Nord e Sud America ed Estremo Oriente. Where Dreams Come True fu un autentico tour schiacciasassi, capace di macinare cifre impressionanti per la band che, all’apice della sua popolarità, incassò cifre formidabili.

Westlife, l’assenza di Mark

I piani del rilancio dei Westlife includono una nuova produzione discografica e alcuni concerti speciali a tema proprio in occasione dell’anniversario. Tuttavia,

il cuore del gruppo, Mark Feehily, 45 anni, non potrà unirsi ai festeggiamenti. Dal febbraio 2024 il cantante è in pausa forzata a causa di una fastidiosa ernia che gli ha provocato numerosi problemi.

In realtà, Feehily ha sospeso completamente la sua attività artistica da almeno cinque anni: problemi molto seri lo hanno portato in ospedale in diverse occasioni. Prima una brutta polmonite nel 2020, poi degenerata in sepsi… “Mark purtroppo non potrà far parte delle celebrazioni – recita il post dei Westlife – ma speriamo che possa raggiungerci quanto prima possibile sul palco. È felice della reunion e ci manda il suo affetto e la sua positività, che vuole sia condivisa con tutti i fan…”

La reazione dei fan

La conferma che le condizioni di Mark Feehily sono ancora tali da impedire una ripresa della sua attività live ha ovviamente provocato la calda reazione dei fan, molto preoccupati per le sue condizioni di salute che, nel 2020, in piena pandemia, sembravano far temere il peggio.

Il cantante, originario di Sligo, ha affrontato nell’ordine una grave sepsi dopo un intervento di chirurgia addominale, un lungo ricovero in terapia intensiva durante il lockdown e, quando finalmente aveva intrapreso l’attesissimo tour con la band del 2021, fu costretto a sospendere gli show per una brutta polmonite, le cui conseguenze si sono protratte fino alla primavera dello scorso anno.

La carriera dei Westlife

Nati nel 1998 a Sligo, per poi trasferirsi giovanissimi a Dublino, i Westlife hanno venduto oltre 55 milioni di dischi, conquistato 11 #1 album in Irlanda e 16 #1 singoli nel Regno Unito. Sono una delle tante creature di Simon Cowell, il popolarissimo talent scout reso celebre anche dalle serie Got Talent. Cowell li produce personalmente insieme a Louis Walsh, scopritore dei Boyzone.

Dopo lo scioglimento del 2012 e la reunion del 2018, i Westlife hanno pubblicato Spectrum (2019) e Wild Dreams (2021), tornando dal vivo con diversi tour internazionali.

Riconosciuti con numerosi premi (Brit, MTV, World Music Awards), i Westlife detengono anche quattro Guinness World Records.

I Westlife hanno concluso il loro ultimo tour a novembre in Cina, riscuotendo un grande successo. In Italia hanno suonato pochissime volte, quasi sempre in ospitate televisive, includendo una presenza a Sanremo (2001) e due nello stesso anno al Festivalbar.