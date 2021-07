We could be dancing è un brano di Bob Sinclar inciso insieme a Molly Hammar. Rilasciato a fine maggio, il brano sta ottenendo sempre più attenzione ed è salito fino nella top 5 dei pezzi più trasmessi dalle radio.

Ai tempi della pubblicazione del pezzo, Sinclar ammise la speranza di poter suonare il pezzo, in mezzo alla gente, il prima possibile:

“Spero di poterlo suonare nei club o ai festival. Ci sono alcune date in arrivo e all’improvviso stiamo aspettando le autorizzazioni”.

Bob Sinclar e Molly Hammar, We could be dancing, il significato

Il senso del brano, poi, racchiude perfettamente quella sensazione di ricerca, di instabilità che vive chi canta il pezzo e nel quale ci si può tranquillamente rispecchiare: stare svegli tutta la notte, aspettando la musica, l’amore, ballando solo “tu ed io”. Il sogno di incontrarsi nella pista da ballo riporta in auge il sound vincente degli anni ’80 per questa traccia interpretata dalla voce suadente di Molly Hammar.

Molly Hammar, Chi è la cantante nella canzone di Bob Sinclar?

Chi è Molly Hammar, la cantante che ha collaborato con Bon Sinclar nella traccia “We could be dancing”? E’ svedese e ha ottenuto la fama partecipando al talent show “Idol”, nel 2011. Non ha vinto ma è arrivata al quarto posto nella classifica finale.

Ha pubblicato un Ep nel 2018 intitolato “SEX” e, negli anni precedenti e a seguire, ha rilasciato numerosi singoli. Ha tentato per due volte di vincere il concorso per rappresentare la Svezia all’Eurovision Song Contest. Ma, entrambi gli anni, nel 2015 e 2016, non è riuscita nel suo intento.

Qui potete vedere il video ufficiale di “We could be dancing” di Bob Sinclar feat. Molly Hammar. A seguire, testo e traduzione del brano.

Been looking for the sound for a long time

I thought it’d be a while before I’d find

I wanna hear the sound, it feels right

I wanna feel the sound, we’re up all night

We don’t have to hurt each other

We can live and learn

Yeah, if only we could see each other

Living in a world

Where we could be dancing

You and me

You and me

We could be dancing

You and me

You and me

Where we could be

You and me

You and me

Been looking for the love for a long time

I thought it’d be a whilе before I’d find

I wanna see the lovе, it feels right

I wanna feel the love, we’re up all night

We don’t have to hurt each other

We can live and learn

Yeah, if only we could see each other

Living in a world

Where we could be dancing

You and me

You and me

We could be dancing

You and me

You and me

If only we could see each other

Living in a world

Where we could be dancing

You and me

You and me

Where we could be dancing

You and me

You and me

Cercavo il suono da molto tempo

Ho pensato che sarebbe passato un po’ di tempo prima di trovarlo

Voglio sentire il suono, mi sembra giusto

Voglio sentire il suono, siamo svegli tutta la notte

Non dobbiamo farci del male a vicenda

Possiamo vivere e imparare

Sì, se solo potessimo vederci

Vivere in un mondo

Dove potremmo ballare

Tu ed io

Tu ed io

Potremmo ballare

Tu ed io

Tu ed io

Dove potremmo essere?

Tu ed io

Tu ed io

Cercavo l’amore da molto tempo

Ho pensato che sarebbe passato un po’ di tempo prima di trovarlo

Voglio provare l’amore, mi sembra giusto

Voglio sentire l’amore, siamo svegli tutta la notte

Non dobbiamo farci del male a vicenda

Possiamo vivere e imparare

Sì, se solo potessimo vederci

Vivere in un mondo

Dove potremmo ballare

Tu ed io

Tu ed io

Potremmo ballare

Tu ed io

Tu ed io

Se solo potessimo vederci

Vivere in un mondo

Dove potremmo ballare

Tu ed io

Tu ed io

Potremmo ballare

Tu ed io

Tu ed io