“Vorrei conoscere Achille Lauro, è il mio tipo ideale”: la modella italiana si fa avanti

C’è un passaggio, più di altri, che restituisce il senso di un racconto personale ancora in evoluzione: quello di Evelina Sgarbi.

Lo ha fatto in televisione, ospite di Verissimo, ma soprattutto nel suo primo libro autobiografico, “Nata Sgarbi”, uscito in questi giorni in libreria.

Al centro del racconto resta inevitabilmente il legame con Vittorio Sgarbi, figura ingombrante e al tempo stesso fondamentale nella costruzione della sua identità. Un rapporto definito apertamente complesso, segnato negli ultimi mesi anche da tensioni legali che hanno reso ancora più difficile il dialogo.

Eppure, tra le pagine del libro, Evelina ha scelto di inserire una dedica diretta proprio al padre. Un gesto che ha il sapore di un tentativo di riavvicinamento, ma anche di una richiesta silenziosa di riconoscimento. L’auspicio, raccontato senza filtri, è che quel libro venga letto e compreso, magari in un momento diverso della vita di entrambi.

Crescere con un cognome pesante

Portare un cognome noto può aprire porte, ma anche esporre a giudizi anticipati. È una delle contraddizioni che Evelina Sgarbi affronta con maggiore lucidità. Da un lato le opportunità, dall’altro le difficoltà nei rapporti quotidiani, soprattutto durante gli anni della scuola.

Il racconto lascia emergere una sensazione precisa: quella di essere osservata prima ancora di essere conosciuta. Alcuni episodi legati al mondo scolastico, segnati da atteggiamenti ostili, raccontano quanto possa essere complicato costruire una propria identità quando il cognome precede la persona.

Il terreno più delicato resta però quello sentimentale. Evelina Sgarbi parla apertamente delle proprie insicurezze, collegandole anche alla complessità del rapporto familiare. Una fragilità che si traduce in difficoltà a lasciarsi andare e a costruire relazioni stabili.

In questo contesto si inserisce anche un momento più leggero, ma comunque significativo: l’appello lanciato in diretta a Achille Lauro. Con evidente imbarazzo, ha ammesso che rappresenta il suo ideale e che le piacerebbe conoscerlo. Un passaggio che ha strappato un sorriso, ma che racconta anche il bisogno di normalità, di incontri semplici, lontani dalle sovrastrutture.

Ansia, rapporto con il cibo e consapevolezza

Il libro affronta anche una fase particolarmente difficile della sua vita, segnata da attacchi d’ansia e da un rapporto complicato con l’alimentazione. Un percorso iniziato durante l’adolescenza, quando una dieta restrittiva si è trasformata in qualcosa di più profondo e destabilizzante.

Il racconto non indulge nei dettagli, ma lascia emergere chiaramente il senso di smarrimento di quegli anni, in cui il controllo sul cibo diventa un riflesso di un disagio più ampio. Una dinamica che molti riconoscono e che rende il suo racconto più vicino a quello di tanti coetanei.

La svolta arriva durante il periodo della pandemia da Covid-19, quando il tempo sospeso della quarantena ha offerto l’occasione per fermarsi e riorganizzare le priorità. È lì che Evelina Sgarbi dice di aver iniziato a costruire una nuova consapevolezza, anche nel rapporto con il proprio corpo.

Quello che emerge, tra televisione e pagine scritte, non è un racconto concluso, ma un percorso ancora in corso. Evelina Sgarbi si muove tra passato e presente cercando un punto di equilibrio che, per ora, resta mobile.