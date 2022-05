Voglio sulo na sera: Jhosef feat. Anthony e Marco Calone: testo, video, significato della canzone

E’ in tendenza su Youtube, nella sezione musica, ‘Voglio sulo na sera’, un successo cantato da Jhosef feat. Anthony e Marco Calone tra gli artisti più apprezzati della scena discografica neomelodica.

Per chi non avesse dimestichezza con la lingua napoletana, il brano racconta la storia di tre ragazzi che, nonostante non siano intenzionati a vivere un amore vero, non disegnano la compagnia delle donne per l’avventura di una sera.

Cliccando sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale della canzone.

Ecco il testo di Voglio sulo na sera:

Non ho tempo per amare

voglio sulo parià

si me chiamm’ pe ffà ammor’

te pozz’ accuntentà

queste tue mani vanno un po’ più giù

e i nun raggion cchiu

sti man nun è sacc cchiu fermà

pecché te vonn tuccà

nun me chiammà stasera

si nun ma vuò rà

sta pell’ nera nera vogl accarezzà

nun sacc vulè bene

nun o sacc’ fà

voglio sulo na sera

nun te nnamurà

E spugliat’ stasera

nun me fa aspettà

se legg’ rint’ a ll’oucch

che me vuò vasà

si sulo un’avventura

che è fernut già.

io e te nun simm niente

me può cancellà.

Nun o saj che succere

si se vene a sapè

che stasera

insiem a me t’è spugliat n’ora

nun ce pozz fa niente

se nun m’annamor

se si song’ cattiv rint’ o’ cor

i t’imbrogl’ sul cche parol

rint’ o liett sacc’ fa ammor’

ma non devi fidarti di me

tu con quell’aria da signora

ti piace farti guardare

nuda nel letto fai paura

che femmen’

maro, me fai nnamurà.

nun me chiammà stasera

si nun ma vuò rà

sta pell’ nera nera vogl accarezzà

nun sacc vulè bene

nun o sacc’ fà

voglio sulo na sera

nun te nnamurà

E spugliat’ stasera

nun me fa aspettà

se legg’ rint’ a ll’oucch

che me vuò vasà

si sulo un’avventura

che è fernut già.

io e te nun simm niente

me può cancellà.

nun me chiammà stasera

si nun ma vuò rà

sta pell’ nera nera vogl accarezzà

nun sacc vulè bene

nun o sacc’ fà

voglio sulo na sera

nun te nnamurà

E spugliat’ stasera

nun me fa aspettà

se legg’ rint’ a ll’oucch

che me vuò vasà

si sulo un’avventura

che è fernut già.

io e te nun simm niente

me può cancellà.