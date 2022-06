Vita P******, Touché: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Vita P******’, il nuovo singolo di Touché. Il brano, a poche ore dall’uscita, è finito in tendenza su Youtube.

In ogni singola parola di questo brano trasuda la voglia di riscatto, di pace e rivalsa sociale.

Ecco il testo di ‘Vita P******’:

Spero un giorno di amarla,

questa puxxxna di vita

Ma alhamdullah una famiglia,

una casa e amici che rischierebbero la vita

E non andavo in gita

Ero al supermercato

con due fratelli a fare una bottiglia

Per far sì che tutto fosse bello,

ma era tutta una finta

Ti do un pugno, chi sei, fra’?

Qua cadono i corpi,

abbiamo l’odio negli occhi

Vogliamo far soldi qua,

mica la guerra,

ma sai siamo sempre pronti

Nessuno dei miei farà pianger la madre

se quello che ho in mente si avvera

E se in caso fossero tutte puttanate,

sicuro non moriremo nella merda

Smetterò con gli alcolici,

ma per ora non riesco a distrarmi

Se non quando esco a ubriacarmi,

da ubriaco non so controllarmi

Inesperto nel campo,

non sapevo nulla

e non c’era nessuno che-che mi spiegava

Sto osservando tutti,

imparo da tutti,

silenzio perché chi parla non impara

L’importante non è capirlo per primo,

ma capirlo finché sei in tempo

Intendo, finché ce l’hai sfrutta il momento

Mi scervellerò finché

non avrò spremuto dalle mie idee tutti gli euro

E un giorno, spero, rideremo se ripenseremo

Nella testa c’è una guerra,

venti voci mi dicono che

Questa merda farà ricca la mia gente, non solo me

Non è vero che col tempo tutto passa,

tu pensa che

Sono nella merda da quando son nato,

è passato un caxxo, io ho fatto da me

Nella testa c’è una guerra,

venti voci mi dicono che

Questa merda farà ricca la mia gente, non solo me

Non è vero che col tempo

tutto passa, tu pensa che

Sono nella merda da quando son nato,

è passato un cazzo, io ho fatto da me.

Inshallah, sempre inshallah

Morirò tra le mani di Allah

Perché, mentre pecco,

mi sento una merda, ma Dio sa

che pecco perché sto una merda

Non mi lamento più perché ho capito

che nasciamo nella merda per uscirne

Aiutano le famiglie a nostre fatiche

Noi siamo comodi come ‘ste tipe

Touché, non mi frega solo di far soldi

Voglio far soldi assieme

a chi i soldi li divideva con me tutti i giorni

Un amico in carcere, ho il flashback di

quando mi diceva “Amine devi usare il guanto”

Armi che hanno comparato il tatuaggio,

Inshallah, esce che ho riempito il sacco

L’importante non è capirlo per primo,

ma capirlo finché sei in tempo

Intendo, finché ce l’hai sfrutta il momento

Mi scervellerò finché non avrò

spremuto dalle mie idee tutti gli euro

E un giorno, spero, rideremo se ripenseremo

Nella testa c’è una guerra,

venti voci mi dicono che

Questa merda farà ricca la mia gente, non solo me

Non è vero che col tempo tutto passa, tu pensa che

Sono nella merda da quando son nato,

è passato un cazzo, io ho fatto da me

Nella testa c’è una guerra, venti voci mi dicono che

Questa merda farà ricca la mia gente, non solo me

Non è vero che col tempo tutto passa, tu pensa che

Sono nella merda da quando son nato,

è passato un cazzo, io ho fatto da me.