Villabanks ha deciso di mostrare un altro lato di sé, quello della scrittura, un mezzo di comunicazione che per la prima volta prende forma anche nel suo primo libro: “La filosofia di Villabanks” (SEM Libri), fuori ovunque lunedì 16 gennaio e disponibile da oggi in pre-order cliccando qui.

Il libro parla ai suoi fan, ma anche a coloro che non hanno ancora avuto modo di conoscerlo ma che si rispecchiano nelle difficoltà che ognuno incontra o ha incontrato nel diventare adulti. Riflessioni e brevi poesie che toccano in modo gentile ma profondo gli argomenti più disparati, dalla responsabilità alla libertà, dall’amore verso gli altri a quello per se stessi, dai social network alla solitudine. Ne “La filosofia di Villabanks” la Gen Z può rispecchiarsi e gli adulti possono finalmente comprenderla al meglio e capire il loro passato. Un libro che non ha paura di usare il linguaggio del proprio tempo, provando ad abbattere tabù imposti da una società che non conosce abbastanza se stessa e che prende per mano chi si sente un pesce fuor d’acqua e lo accompagna nel farsi domande e nel cercare risposte al di fuori degli schemi.

Il libro “La filosofia di Villabanks” e il live “San Valentino con il Doc” (anticipazioni)

“La filosofia di Villabanks” ci apre anche una fessura nella vita personale del cantante, nel suo passato e nella sua esperienza, che in questo libro diventa universale. Un altro luogo in cui l’artista è sempre riuscito a raccontarsi in tutte le sue sfaccettature è quello del palcoscenico e di recente ha annunciato un live speciale per festeggiare al meglio, come da tradizione e come ogni anno, San Valentino: martedì 27 febbraio 2024 appuntamento all’Alcatraz di Milano per “San Valentino con il Doc”, un live unico e irripetibile. I biglietti sono in vendita su Ticketone e Mailticket: oltre al ticket standard, sarà disponibile un numero limitato di special ticket (300) che garantirà l’accesso anticipato alla venue (40 minuti prima dell’apertura delle porte) e un gadget esclusivo (poster + fascia).

Villabanks, firmacopie per il libro

Da giovedì 15 gennaio partirà da Milano l’instore tour del libro che permetterà ai fan di incontrare l’artista in giro per l’Italia. Questi i primi appuntamenti confermati del firmacopie di Villabanks:

Lunedì 15 gennaio – Milano – Feltrinelli P.zza Piemonte ore 18:30 TALK +FIRMACOPIE

Martedì 16 gennaio – Bologna – Feltrinelli P.zza Ravegnana – ore 18:00 FIRMACOPIE

Mercoledì 17 gennaio – Firenze – Feltrinelli P.zza della Repubblica ore 18:00 FIRMACOPIE

Martedì 23 gennaio – Roma – Feltrinelli Appia ore 18:00 TALK + FIRMACOPIE

Mercoledì 24 gennaio – Napoli – Feltrinelli Martiri ore 18:00 FIRMACOPIE

Martedì 30 gennaio – Verona – Feltrinelli Via Quattro Spade ore 18:00 FIRMACOPIE