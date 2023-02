Vieni da me, Le Vibrazioni: leggi il testo e ascolta la canzone

‘Vieni da me’ è uno dei singoli di maggior successo de ‘Le Vibrazioni’, il gruppo formato da Alessandro Deidda, Marco “Garrincha” Castellani, Francesco Sarcina, Stefano Verderi. Il singolo, datato 2023, è contenuto nell’album ‘Le Vibrazioni’ (che contiene hit come ‘In una notte d’estate’ e ‘Dedicato a te’, ed è stato scelto dalla band come terzo inedito in rotazione radiofonica.

VIENI DA ME, SIGNIFICATO CANZONE

Un rapporto ormai finito, che sembra distante anni luce, si trasforma in un’opportunità, più unica che rara, per riflettere su se stessi. Cogliendo il meglio dai propri errori, si può riemergere e godere delle tante opportunità che ci può donare la vita. Trasformare le emozioni in versi come solo un poeta moderna sa fare.

VIENI DA ME, LE VIBRAZIONI, ASCOLTA LA CANZONE

A seguire potete ascoltare “Vieni da me” in streaming:

VIENI DA ME, LE VIBRAZIONI, TESTO CANZONE

Le distanze ci informano che siamo fragili

E guardando le foto ti ricorderai

Quei giorni di quiete sapendo che te ne andrai

Ma io avendo paura, non ti cercherò più

Più, più

Vieni da me

Abbracciami e fammi sentire che

Sono solo mie piccole paure

Vieni da me

Per vivere ancora quei

giorni di incantevole poesia

E ridere

e ridere di questa poesia

E ridere

I veli trasformano intere identità

Ma è guardando le stelle che m’innamorerò

Di tutte le cose più belle che ci son già

Ma che fanno paura perché siamo fragili

Fragili, fragili,

Vieni da me

Abbracciami e fammi sentire che

Sono solo mie piccole paure

Vieni da me

Per vivere ancora quei giorni

di incantevole poesia

E ridere di questi giorni

Dove tutto ciò è stato solo pura poesia

Vieni da me

Abbracciami e fammi sentire che

Sono solo mie piccole paure

Vieni da me

Per vivere ancora quei

giorni di incantevole poesia

E ridere di questi giorni

Dove tutto ciò è stato solo pura poesia

Dove tutto ciò è stato solo pura

Poesia

e ridere di questa poesia.

VIENI DA ME, LE VIBRAZIONI, VIDEO UFFICIALE

Il video ufficiale, che potete guardare QUI, ad oggi, su Youtube, vanta oltre 18 milioni di visualizzazioni.