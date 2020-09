Video Game, Sufjan Stevens: l’invito ad essere se stessi senza cercare conferme virtuali ed esterne (video)

“Video Game”, pubblicato il 13 agosto 2020, è la terza traccia e il secondo singolo dell’ottavo album in studio di Sufjan Stevens, The Ascension.

Il tema della canzone ruota intorno all’essere te stesso e mantenerlo reale e cercare di fare del tuo meglio senza cercare riconoscimenti e ricompense, oggi spesso quantificati da Mi piace, follower, ascoltatori e visualizzazioni.

“Video Game” è accompagnato da un video, diretto da Nicole Ginelli e coreografato da Jalaiah Harmon – l’adolescente creatrice della famosa danza “Renegade” di TikTok – che esegue anche il ballo. Questa di per sé è una scelta interessante, poiché la star di TikTok incarna in molti modi la cultura dei Mi piace e dei follower contro cui Sufjan Stevens si pronuncia.

A seguire testo e traduzione, clicca qui per vedere il video

Sufjan Stevens, Video Game, Lyrics

[Verse 1]

I don’t wanna be your personal Jesus

I don’t wanna live inside of that flame

In a way I wanna be my own believer

I don’t wanna play your video game

I don’t wanna be the center of the universe

I don’t wanna be a part of that shame

In a way, I wanna be my own redeemer

I don’t wanna play your video game

[Verse 2]

I don’t care if everybody else is into it

I don’t care if it’s a popular refrain

I don’t wanna be a puppet in a theater

I don’t wanna play your video game

You don’t wanna be the one who has to pay for it

You don’t wanna be the one who has to change

All you want is what the resumé tells you

I don’t wanna play your video game

[Chorus]

I don’t wanna play, I don’t wanna play

(I don’t wanna play)

I don’t wanna play, I don’t wanna play

(I just wanna go away)

I don’t wanna play, I don’t wanna play

(I don’t wanna play)

I don’t wanna play your video game

[Verse 3]

I don’t wanna love you if won’t receive it

I don’t wanna save the world that way

I don’t wanna be your personal Jesus

I don’t wanna play your video game

I don’t wanna put the devil on a pedestal

I don’t wanna put the saints in chains

I just wanna make my life a little easier

I don’t wanna play your video game

[Chorus]

I don’t wanna play, I don’t wanna play

(I don’t wanna play)

I don’t wanna play your video game

(I just wanna go away)

I don’t wanna play, I don’t wanna play

(I don’t wanna play)

I don’t wanna play your video game

(I just wanna go away)

I don’t wanna play, I don’t wanna play

(I don’t wanna play)

I don’t wanna play your video game

(I just wanna go away)

I don’t wanna play, I don’t wanna play

(I don’t wanna play)

I don’t wanna play your video game

[Bridge]

I don’t wanna be your Julius Caesar

I don’t want it to go down that way

But in a way you gotta follow the procedure

So go ahead and play your video game

[Chorus]

I don’t wanna play, I don’t wanna play

(I don’t wanna play)

I don’t wanna play your video game

(I just wanna go away)

I don’t wanna play, I don’t wanna play

(I don’t wanna play)

I don’t wanna play your video game

(I just wanna go away)

I don’t wanna play, I don’t wanna play

(I don’t wanna play)

I don’t wanna play your video game

(I just wanna go away)

I don’t wanna play, I don’t wanna play

(I don’t wanna play)

I don’t wanna play your video game

Sufjan Stevens, Video Game, Traduzione

Non voglio essere il tuo Gesù personale

Non voglio vivere dentro quella fiamma

In un certo senso voglio essere il mio stesso credente

Non voglio giocare al tuo videogioco

Non voglio essere il centro dell’universo

Non voglio far parte di quella vergogna

In un certo senso, voglio essere il mio redentore

Non voglio giocare al tuo videogioco

Non mi interessa se tutti gli altri sono coinvolti

Non mi interessa se è la solita canzone

Non voglio essere un burattino in un teatro

Non voglio giocare al tuo videogioco

Non vuoi essere quello che deve pagare per questo

Non vuoi essere quello che deve cambiare

Tutto quello che vuoi è quello che ti dice il curriculum

Non voglio giocare al tuo videogioco



Non voglio giocare, non voglio giocare

(Non voglio giocare)

Non voglio giocare, non voglio giocare

(Voglio solo andare via)

Non voglio giocare, non voglio giocare

(Non voglio giocare)

Non voglio giocare al tuo videogioco

[Verse 3]

Non voglio amarti se non lo riceverò

Non voglio salvare il mondo in questo modo

Non voglio essere il tuo Gesù personale

Non voglio giocare al tuo videogioco

Non voglio mettere il diavolo su un piedistallo

Non voglio mettere i santi in catene

Voglio solo semplificarmi la vita

Non voglio giocare al tuo videogioco

Non voglio giocare, non voglio giocare

(Non voglio giocare)

Non voglio giocare al tuo videogioco

(Voglio solo andare via)

Non voglio giocare, non voglio giocare

(Non voglio giocare)

Non voglio giocare al tuo videogioco

(Voglio solo andare via)

Non voglio giocare, non voglio giocare

(Non voglio giocare)

Non voglio giocare al tuo videogioco

(Voglio solo andare via)

Non voglio giocare, non voglio giocare

(Non voglio giocare)

Non voglio giocare al tuo videogioco

Non voglio essere il tuo Giulio Cesare

Non voglio che vada in questo modo

Ma in un certo senso devi seguire la procedura

Quindi vai avanti e gioca al tuo videogioco



Non voglio giocare, non voglio giocare

(Non voglio giocare)

Non voglio giocare al tuo videogioco

(Voglio solo andare via)

Non voglio giocare, non voglio giocare

(Non voglio giocare)

Non voglio giocare al tuo videogioco

(Voglio solo andare via)

Non voglio giocare, non voglio giocare

(Non voglio giocare)

Non voglio giocare al tuo videogioco

(Voglio solo andare via)

Non voglio giocare, non voglio giocare

(Non voglio giocare)

Non voglio giocare al tuo videogioco