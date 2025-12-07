Victoria De Angelis, sua sorella Veronica è la sua fotocopia. Lo scatto che lascia tutti senza parole

Quando si parla dei Måneskin, l’attenzione non si concentra solo sulla musica. Il loro successo è dovuto anche al carisma dei componenti della band, diventati in poco tempo degli idoli mondiali. Look stravaganti e provocatori, foto di viaggi condivise sui social e poi..anche la vita privata: tutto è motivo di curiosità per i fan.

Victoria De Angelis, l’unica donna del gruppo è riuscita a trovare uno spazio nel mondo glamour della musica non solo con il suo talento da bassista ma anche per il suo stile di vita e il suo approccio da anima rock. Molti si chiedono chi sia realmente quando torna a casa, nella sua famiglia, ma soprattutto cosa si sa della sua famiglia?

Qualche tempo fa la musicista ha condiviso una foto, apparentemente semplice ma che non è affatto passata inosservata, tutt’altro. Il motivo? Victoria è apparsa infatti accanto ad una ragazza che è praticamente la sua fotocopia, ossia sua sorella Veronica. Stesso sguardo, stessa attitudine, stesso stile deciso.

Chi è Veronica De Angelis

La foto postata da Viktoria De Angelis continua a catturare l’attenzione del pubblico: una affianco all’altra, abbracciate da un’atmosfera un pò cupa ma indubbiamente fashion, Victoria e Veronica nello scatto sfoderano un look in perfetta sintonia. Non è solo una questione di outfit: ciò che colpisce è la naturalezza con cui sembrano riflettersi l’una nell’altra e la domanda sorge spontanea: chi è Veronica?

Nonostante la parentela con una delle musiciste italiane più conosciute al mondo, Veronica — che preferisce farsi chiamare Nica — mantiene un profilo bassissimo. Sui social pubblica raramente e si concede poco alla curiosità del pubblico, pur avendo un seguito già consistente grazie alla sua personalità magnetica e al legame con Victoria. Fisicamente si distingue per i capelli scuri e corti, ma i tratti sono inequivocabilmente familiari: lo sguardo deciso, le espressioni ironiche e quel modo di stare davanti all’obiettivo che ricorda moltissimo la sorella maggiore.

In realtà Nica, che è più giovane di Viktoria di 3 anni, appare spesso nelle foto del gruppo senza essere notata davvero, mimetizzata tra amiche dal look altrettanto rock. La foto che sta facendo il giro dei social mostra le due sorelle in outift diversi, ognuna con un’interpretazione personale dello stile dark che caratterizza Victoria. La bassista indossa una pelliccia chiara mentre Veronica punta sul total black . In comune hanno un’attitudine che sembra la copia carbone l’una dell’altra. C’è chi spera di rivederle insieme più spesso, chi sogna un progetto in comune e chi pronostica per Nica un’improvvisa ascesa mediatica. Di certo, una cosa è già evidente: la famiglia De Angelis non passa inosservata. E questa volta Victoria non è sola al centro della scena.