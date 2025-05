Victoria de Angelis, chi è e cosa fa la fidanzata Luna

Victoria De Angelis, ex bassista dei Maneskink è oggi una musicista e dj di fama internazionale. Il successo ottenuto dopo Zitti e Buoni ha dato al gruppo una popolarità planetaria, tanto che in pochi mesi i giovani ragazzi romani hanno partecipato ai più importanti eventi musicali nel mondo. Hanno poi intrapreso un tour che li ha portati in tutti i continenti e dove ogni data è andata sold out.

Nonostante il successo ad un certo punto i Maneskin hanno deciso di fermarsi e Damiano David, frontman del gruppo, ha intrapreso una carriera da solista mentre Victoria si è affermata come dj e musicista. Oggi la De Angelis sta seguendo un percorso professionale diverso e ha trovato una stabilità anche nella vita privata. Dall’estate del 2023 è legata a Luna Passos, le due sono state paparazzate alle Baleari mentre trascorrevano una romantica vacanza. Sin da subito hanno mostrato un atteggiamento complice e affine. In seguito sono state avvistate mentre si baciavano a Roma, e poi alle Maldive.

La storia fra le due è cosi diventata ufficiale anche perché Victoria ha condiviso sui suoi social alcuni scatti con la compagna. Ma chi è Luna? E cosa fa nella vita la bellissima fidanzata della nota bassista? La giovane ha soli 23 anni e l’incontro con Victoria è stato fatale. A quanto pare l’attrazione è stata immediata per entrambe. Victoria ha da poco adottato un cucciolo di bassotto, a cui Luna è particolarmente affezionata. Le due sono entrambe molto impegnate, ma appena possono si concedono del tempo tutto per loro.

Luna Passos, tutto sulla fidanzata di Victoria De Angelis

Luna Passos è una top model affermata, nonostante la sua giovane età ha già sfilato per diversi brand di successo come Yves Saint Laurent e Givenchy. La madre è olandese e il padre brasiliano è alta 1,75 metro, ha occhi marroni e capelli biondo scuro. E’ una ragazza bellissima e affascinante, ma dai lineamenti semplici. Il debutto sulle passarelle lo deve a Instagram, dove ha pubblicato diversi scatti che sono stati notati dall’agenzia Next.

Intervistata da Model ha confessato di aver sempre sognato di fare la modella: “Ho sempre voluto fare la modella. Anche mia sorella fa la modella e quindi mi ha ispirato assistere a tutti i viaggi che faceva”. E’ una ragazza che ha diverse passioni fra cui quella di fare la maglia, inoltre ama ballare e negli ultimi anni si è dedicata alla pole dance, dove ha rivelato il suo talento di ballerina: “Amo ballare ma di recente ho sviluppato una vera e propria ossessione per la pole dance.”.

Inoltre adora la fotografia e suona benissimo il violino. Tutte passioni che confermano una versatilità artistica non indifferente. Tuttavia il suo desiderio più grande è vivere in una una fattoria nelle Highlands circondata dalla natura e da tanti animali. Un sogno che spera un giorno di realizzare e che conferma la sua sensibilità verso i temi ambientali e ecologici.

Luna Passos, gli auguri speciali a Victoria: “Happy Birthday, loveee”

La top model non poteva non fare gli auguri social alla sua fidanzata. In occasione del compleanno di Victoria de Angelis, Luna ha pubblicato uno scatto dove appare con la bassista, le due si scambiano un tenero bacio e si abbracciano. Un momento decisamente tenero che conferma la solidità del loro rapporto.

“Happy Birthday, loveee” è la didascalia scelta dalla modella. Un messaggio chiaro e diretto che la musicista non poteva non apprezzare. Nel 2021 Victoria ha confessato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair che quando ha provato per la prima volta dei sentimenti verso una ragazza si è sentita disorientata. In seguito si è impegnata a superare le sue insicurezze:

“Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti.” Del resto sin da bambina rifiutava le differenze maschio e femmina e ha sempre avuto le idee chiare su come voleva essere: “Rifiutavo cose tipicamente definite da bambina…ma ho avuto coraggio e oggi grazie a quel coraggio so che potevo rimanerci molto più ferita, o avrei rischiato di lasciare ad altri la decisione più importante: quella su di me”.