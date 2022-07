Volevo Magia è il titolo del settimo album di inediti dei Verdena (considerando EndKadenz come un album unico), che sarà disponibile a partire dal prossimo 23 settembre.

La band formata da Alberto e Luca Ferrari e da Roberta Sammarelli ha condiviso, tramite i canali ufficiali social, la tracklist e la cover del disco.

Volevo Magia è disponibile da oggi in pre-order nei seguenti formati: 2 LP giallo tiratura limitata numerata, 2 LP nero autografato, CD autografato, 2 LP standard e CD.

I Verdena, quindi, tornano con un album di inediti a circa sette anni di distanza dal precedente EndKadenz, uscito in due volumi distinti nel 2015, Endkadenz Vol. 1, pubblicato nel gennaio 2015, e Endkadenz Vol. 2, pubblicato circa sette mesi dopo, album con il quale la band bergamasca ha raggiunto la vetta della classifica FIMI degli album più venduti per la prima volta in carriera.

In questi sette anni, i Verdena hanno pubblicato l’EP Split, realizzato con Iosonouncane, e hanno curato la colonna sonora di America Latina, terzo film dei Fratelli D’Innocenzo, di cui alcuni brani sono stati raccolti e pubblicati nell’album America Latina – Music inspired by the film. Con questa colonna sonora, la band ha anche ottenuto una nomination per le migliori musiche all’ultima edizione dei David di Donatello.

Il prossimo 29 ottobre partirà il nuovo tour nei club dei Verdena. Due giorni fa, è stata aggiunta una seconda data all’Atlantico di Roma, considerando che la prima data del 29 novembre 2022 ha registrato il sold out.

Verdena – Volevo Magia: tracklist

LATO A

1. Chaise Longue

2. Paul e Linda

3. Pascolare

LATO B

4. Certi Magazine

5. Crystal Ball

6. Dialobik

LATO C

7. Sui Ghiacciai

8. Volevo Magia

9. Cielo Super Acceso

10. X Sempre Assente

LATO D

11. Paladini

12. Sino a Notte (D.I.)

13. Nei Rami