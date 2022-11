Dopo il grande successo di pubblico e di critica ottenuto allo Stadio Olimpico di Roma e dopo il tutto esaurito del tour estivo nelle più importanti location all’aperto d’Italia (incluse tre date all’Arena di Verona), Venditti e De Gregori tornano in concerto nei principali teatri italiani, a partire da oggi, 1 novembre 2022, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Anche in questa nuova leg di live, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo unico ed emozionante, in cui i due artisti daranno nuova veste ai loro più grandi successi: canzoni che sono entrate nel cuore della gente e nelle storie delle persone, canzoni che sono la colonna sonora di intere generazioni.

Sul palco una band che unisce i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino).

Qui sotto tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto.

Venditti e De Gregori, Roma, 1 novembre 2022, biglietti

Il concerto di Venditti e De Gregori all’Auditorium Parco della Musica a Roma è sold out.

Venditti e De Gregori, Roma, 1 novembre 2022, scaletta concerto

Il concerto di Venditti e De Gregori inizierà alle 21. Qui sotto la scaletta delle canzoni.

Bomba o non bomba

La leva calcistica della classe ’68

Modena

Bufalo Bill

La storia

Peppino

Generale

Sotto il segno dei pesci

Dolce signora che bruci

Alice

Atlantide

Santa Lucia

Canzone

Ci vorrebbe un amico

Notte prima degli esami

La donna cannone

Che fantastica storia è la vita

Pablo

Unica

Rimmel

Titanic

Giulio Cesare

Alta marea

In questo mondo di ladri

Sempre e per sempre

Buonanotte fiorellino

Il vestito del violinista

Ricordati di me

Roma capoccia

Grazie Roma

Calendario concerti 2022, 2023

Ecco tutti i concerti in calendario per Venditti e De Gregori:

4 novembre – NAPOLI – Pala Partenope

7 novembre – CATANIA – Teatro Metropolitan

8 novembre – CATANIA – Teatro Metropolitan

12 novembre – BARI – Teatro Team

13 novembre – BARI – Teatro Team

18 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

21 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

22 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

26 novembre – FIRENZE – Teatro Verdi

27 novembre – FIRENZE – Teatro Verdi

3 dicembre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

5 dicembre – MILANO – Teatro Degli Arcimboldi

7 dicembre – MILANO – Teatro Degli Arcimboldi

26 dicembre – ROMA – Auditorium Parco Della Musica

27 dicembre – ROMA – Auditorium Parco Della Musica

5 gennaio – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

6 gennaio – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

10 gennaio – BOLOGNA – EuropAuditorium

11 gennaio – BOLOGNA – EuropAuditorium

17 gennaio – TORINO – Teatro Colosseo

18 gennaio – TORINO – Teatro Colosseo

23 gennaio – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

30 gennaio – BERGAMO – Teatro Creberg

31 gennaio – BERGAMO – Teatro Creberg

4 febbraio – BARI – Teatro Team

8 febbraio – CATANIA – Teatro Metropolitan

22 febbraio – FIRENZE – Teatro Verdi

27 febbraio – TORINO – Teatro Colosseo