Vattene amore è una canzone di Amedeo Minghi e Mietta uscita nel 1990. La coppia artistica partecipò al Festival di Sanremo dove il brano, alla fine, si classificò al terzo posto. Ma il successo fu assoluto e ancora oggi è un grande classico. Tormentone assoluto fu il passaggio “trottolino amoroso, dù-dù-dà-dà-dà”, per molti addirittura considerato -erroneamente- titolo del pezzo. Inizialmente scritta da Minghi per Mina e Ornella Vanoni, venne affidata a Mietta dopo aver ascoltato la sua interpretazione. Nei piani originali, doveva essere solamente lei a partecipare a Sanremo con la canzone ma, per motivi organizzativi, venne affiancata dall’autore. Conquistò dieci dischi di platino.

Amedeo Minghi e Mietta, Vattene amore, Significato, Ascolta la canzone

Il brano racconta di quando due persone si scoprono innamorate e non possono più resistere al sentimento. Si cerca di rifuggire l’amore ma ormai è troppo tardi. Vedranno il nome dell’altro ovunque, sarà costantemente nei pensieri reciproci. E non resta altro che arrendersi all’evidenza…

Amedeo Minghi e Mietta, Vattene amore, Testo della canzone

Vattene Amore,

Che siamo ancora in tempo.

Credi di no?

Spensierato,

Sei contento!

Vattene Amore,

Che pace più non avrò,

Nè avrai.

Perderemo il sonno,

Credi di no?

I treni e qualche ombrello,

Pure il giornale leggeremo male,

Caro vedrai.

Ci chiederemo come mai

Il mondo sa tutto di noi

Magari ti chiamerò

Trottolino Amoroso, Dudu dadadà

Ed il tuo nome sarà

Il nome di ogni città.

Di un gattino annaffiato

Che miagolerà

Il Tuo nome sarà

Su un cartellone che fa

Della pubblicità.

Sulla strada per me,

Ed io col naso in su

La testa ci sbatterò

Sempre là

Sempre Tu

Ancora un altro po’

E poi

Ancora non lo so.

Vattene Amore

Mio barbaro invasore

Credi di no?

Sorridente truffatore,

Vattene un po’

Che pace più non avrò,

Nè avrai.

Vattene,

O saranno guai.

E piccoli incidenti,

Caro vedrai.

La stellare guerra che ne verrà

Il nostro Amore sarà lì,

Tremante e brillante così

Ancora ti chiamerò:

Trottolino Amoroso, Dudù dadadà

E il tuo nome sarà

Il freddo e l’oscurità.

Un gattone arruffato

Che mi graffierà

Il tuo Amore sarà

Un mese di siccità

E nel Cielo non c’è

Pioggia fresca per me,

Ed io col naso in sù

La testa ci sbatterò

Sempre là

Sempre tu

Ancora un altro pò

E poi,

Ancora non lo so.

Magari ti chiamerò:

Trottolino Amoroso, Dudù dadadà

E il Tuo nome sarà,

Il nome di ogni città.

Di un gattino annaffiato che

Miagolerà,

Il Tuo nome sarà

Su un cartellone che fa

Della pubblicità

Sulla strada per me

Ed io col naso in su

La testa ci sbatterò.

Sempre là

Sempre Tu

Ancora un altro po’

E poi

Ancora non lo so