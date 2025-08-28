Vasco Rossi in Puglia: lo sfogo contro i fan invadenti e l’amore per la sua “seconda casa”

A Zocca, fuori dalla villetta dove vive con la moglie Laura, c’è sempre un drappello di fan, a volte alcune decine, che spera anche solo in una foto. E Vasco Rossi nel corso degli anni, soprattutto quando decide di uscire di casa per affrontare qualche breve sessione di jogging o di bici per rimettersi in condizione adeguata in vista di un tour, è costretto a girare con le guardie del corpo.

Ma anche nel corso di questo mese di agosto Vasco Rossi ha dovuto fare i conti con il troppo amore dei fan che fin dal giorno del suo arrivo in Puglia per una breve vacanza, lo considera una delle attrattive locali.

Vasco Rossi, vacanze a Castellaneta Marina

Il Blasco ha scelto ancora una volta la Puglia come meta estiva, ma quest’anno ha dovuto alzare la voce con i suoi fan più insistenti. In un post su Instagram, Vasco – ospite per qualche giorno di Castellaneta Marina del Kalidria, splendido albergo che offre oltre a una grande spiaggia privata anche una grandissima Spa con area benessere – ha voluto chiarire con ironia che non è un’attrazione turistica inclusa nel soggiorno dei resort: “Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel… sono qui solo come ospite pagante, come tutti gli altri” ha detto il cantante.

Un messaggio diretto che ha subito fatto il giro dei social, diventando virale nel giro di poche ore.

La schiettezza del rocker di Zocca non ha lasciato spazio a interpretazioni: se da un lato Vasco non rinuncia mai al contatto diretto, anche troppo, con i fan, dall’altro rivendica il diritto a momenti di tranquillità. Le vacanze, ha spiegato, restano un tempo per ricaricare le energie e non per vivere costantemente nell’assedio di selfie e richieste.

Vasco Rossi, l’incontro ufficiale con i fan

Nonostante lo sfogo, Vasco Rossi non dimentica i suoi supporter più affezionati. Ha infatti annunciato per il 3 settembre un incontro ufficiale sulla spiaggia di Castellaneta Marina, nel Tarantino. Cinquanta fortunati, selezionati tramite un contest con video, avranno la possibilità di incontrare il loro idolo in un contesto ordinato e protetto. Sarà l’occasione per salutare il pubblico pugliese senza rinunciare al giusto equilibrio tra vita privata e rapporto con i fan.

La Puglia, seconda casa del Komandante

Il legame tra Vasco e la Puglia si rinnova ogni estate. La regione è diventata per lui una vera e propria seconda casa, tanto da esserne diventato cittadino onorario. In un altro post, il cantante ha scritto: “Ti amo Puglia”, accompagnando le parole a scatti che lo ritraggono tra mare e pineta. Il resort scelto, ha raccontato, è un luogo immerso nella natura, rispettoso dell’ambiente, dove il cantante trova l’equilibrio perfetto tra relax e ispirazione.

Negli anni, il Komandante ha consolidato questo rapporto con il territorio, mostrando gratitudine verso una terra che lo accoglie sempre con calore e affetto. “Influencer per gioco e per amore”, ha scherzato Vasco, ricordando che non c’è nulla che lo leghi a quel luogo se non il sentimento profondo per la Puglia.

Vasco Rossi, verso il tour 2026

Questa pausa pugliese serve anche a prepararsi al futuro. Vasco ha già annunciato che il suo nuovo tour partirà nel 2026 e farà tappa anche in Puglia, con due date già annunciate allo stadio San Nicola di Bari il 18 e 19 giugno del prossimo anno. I biglietti sono andati esauriti in poche ore, a conferma di quanto il rocker sappia ancora muovere le folle dopo decenni di carriera.

Tra momenti di relax, incontri ufficiali e preparativi per il prossimo anno, Vasco Rossi continua a mantenere vivo quel legame speciale con i fan, senza dimenticare però di chiedere rispetto per i suoi spazi privati. Un equilibrio delicato, che il Komandante affronta a modo suo: con ironia, schiettezza e una passione immutata per la musica e per la sua amata Puglia.

Si fa un gran parlare dei prossimi concerti di Vasco, che per l’anno prossimo ha annunciato ‘solo’ dieci concerti e cinque città, tutte a giugno. Ma da indiscrezioni sempre più pressanti a breve dovrebbe essere annunciata la più lunga residency di Vasco a Milano, dieci date a San Siroì, ennesimo recordo di una carriera straordinaria.

Il tour di Vasco 2026

5 e 6 giugno 2026: Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani

12 e 13 giugno 2026: Olbia, Arena

18 e 19 giugno 2026: Bari, Stadio San Nicola

23 e 24 giugno 2026: Ancona, Stadio del Conero

28 e 29 giugno 2026: Udine, Bluenergy Stadium