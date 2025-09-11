Vasco Rossi, la dedica d’amore per Laurina emoziona i fan. Così è nata la loro bellissima storia d’amore

Vasco Rossi è sempre stato un grande romantico, come si denota tra l’altro dalle sue canzoni, tutte intramontabili. Nella sua vita c’è una donna che ha cambiato del tutto il suo modo di vedere le cose e a cui ha dedicato ora delle parole bellissime ma soprattutto piene di quell’amore che li ha sempre tenuti uniti. Lui e Laura Schmidt – donna che gli è al fianco da più di 35 anni – si sono incontrati nel 1986 a Riccione, quando lei aveva 17 anni e lui 34.

La dedica d’amore di Vasco per la sua Laura

La donna della vita di Vasco Rossi ha compiuto gli anni e, per l’occasione, il cantante le ha dedicato un post Instagram scrivendole delle parole meravigliose. “Buon kompleanno alla mia Laurina” – ha detto lui – “Se c’è chi è troppo bella tu lo sei di più. Oggi ci sarà anche l’eclissi della Luna rossa… di sangue… è un Perfect Day“. Nello stesso post, ha inoltre scritto che la sua “Laurina” gli è cascata in testa come Luna. “La verità è che l’ho amata dal primo momento in cui l’ho vista” – ha continuato – “Una passione travolgente!“.

Il cantante – classe 1970 – ha sempre definito la sua Laura come la sua famiglia. Dopo due figli avuti da altre donne, con lei ha messo al mondo il suo terzo figlio Luca, nato nel 1991. “Lei lo voleva e io anche” – ha raccontato – “Visto che ero diventato padre due volte senza averlo chiesto, volevo provare a metter su famiglia. Per uno come me era la scelta più controcorrente e spericolata: una sfida“. L’artista ha inoltre svelato di aver iniziato a coccolare il piccolo quando aveva 2 – 3 anni e di aver fatto sempre la lotta con lui. “Da quel momento lì ho pensato che non ci avrei messo un secondo a morire per lui” – ha infine concluso – “Prima di allora non avrei dato la mia vita per nessuno“.

Le nozze di Vasco Rossi e Laura Schmidt

I due si sono sposati nel 2012, con una cerimonia privata tenutasi nel municipio di Zocca. I testimoni erano il figlio Luca e la sorella di Laura, Liliana. “L’ho fatto per ragioni burocratiche” – ha spiegato Vasco – “perché in questo Paese le leggi sono poco chiare, sempre confuse e interpretabili e non si sa mai cosa può accadere“. In un’intervista a Vanity Fair, ha inoltre svelato: “Ancora oggi, ogni volta che guardo la sua faccina provo immediatamente un gran senso d’amore“. La dedica d’amore scritta dal cantante ha così attirato numerosi commenti da parte dei fan. Alcuni di loro hanno scritto: “La dedica che tutte le donne vorrebbero! Auguri, donna fortunata”, “Auguri alla tua complice di una vita spericolatamente vissuta buona festa”.