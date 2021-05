Dopo la conclusione del progetto musicale Le Luci della centrale elettrica, Vasco Brondi ha pubblicato il suo primo album con il suo nome, dal titolo Paesaggio dopo la Battaglia, disponibile da oggi, 7 maggio 2021. L’album è stato lanciato dai singoli Chitarra Nera e Ci abbracciamo.

Nel corso della conferenza stampa, alla quale abbiamo partecipato anche noi di Soundsblog, il cantautore ferrarese ha parlato di questo suo nuovo lavoro, scritto e prodotto tra Ferrara, Milano e New York, che arriva a 4 anni di distanza da Terra, quarto e ultimo album del progetto Le luci della centrale elettrica.

Per il titolo, Vasco Brondi ha scelto un verso della canzone omonima che racchiude il significato anche degli altri brani:

La copertina di Paesaggio dopo la Battaglia, una foto inedita di Luigi Ghirri, rappresenta, secondo l’artista, la capacità degli essere umani di risorgere:

Tra le battaglie e i paesaggi che caratterizzano quest’album, troviamo anche la battaglia personale di Vasco Brondi che è stata proprio quella di scrivere questo disco, di prendersi i suoi tempi per ritrovare la necessità e la fiducia nello scrivere canzoni:

Nel disco, è presente anche un’altra mia battaglia che è proprio quella di aver dovuto scrivere il disco. “Siamo qui per rivelarci, non per nasconderci” è il mantra di questo disco. In questo disco, era indispensabile seguire la mia direzione, non mi sono sentito in obbligo di dover stupire per forza. Ho solo seguito la possibilità di essere autentico. Qualcuno mi ha detto “Eh, ci hai messo tanto a fare un disco…”. Io non mi sono mai rapportato al blocco della scrittura. Quando non sforzo, significa che non c’è nessun blocco. Sono passati 4 anni, sono tempi fuori luogo e sono fuori tempo. Ma sono tempi, per me, inevitabili, non è una scelta. È l’unico modo che ho per rapportarmi a quello che faccio. Negli ultimi anni, ho iniziato la pratica di riprendere la musica e la scrittura come intimo strumento. Mi ero reso conto che tutto quello che scrivevo, veniva condiviso. Questo faceva nascere, dentro di me, un meccanismo di piccolo blocco, di piccola censura. La scrittura è durata due anni perché ero un po’ disilluso. Piano piano, ho ritrovato la fiducia nello scrivere canzoni. Per me è importante che ci sia il soffio della vita nelle canzoni e nelle persone che vivono in quella canzone. I dettagli danno l’umanità nelle persone che vivono nelle canzoni. I dettagli sono fondamentali perché rendono umani e si contraddicono spesso perché noi siamo dei grandi corto circuiti. Questa, forse, è una ragione dei tempi biblici che mi prendo per scrivere un pezzo. Il tempo che mi sono preso è quello che mi fa capire che devo avere rispetto e che tutti devono avere rispetto dei tempi di creazione. Siamo governati dalle stesse leggi che governano le leggi della natura. Queste leggi sono imprevedibili, non siamo delle macchine. A questo punto, ho ritrovato la necessità di scrivere.