Il 24 dicembre 2020 era arrivata la terribile notizia della morte del padre di Valerio Scanu, 64 anni, ricoverato da circa un mese e mezzo al Mater Olbia, in Sardegna. Il cantante, proprio nel giorno di Natale, aveva condiviso un video dell’uomo, accompagnato da un dolce messaggio nei confronti del papà

Un perdita terribile, ricordata nelle scorse ore da Valerio Scanu che, via Instagram, parlando del suo trasloco in atto, cita alcuni momenti legati al cambio di casa, con le parole del padre e dell’insopportabile assenza del genitori nella sua vita.

Ve le riportiamo qui, a seguire (accompagnandole ad un abbraccio al cantante, da parte nostra):

Babbu’… Mi avevi detto che saresti venuto con Lino ad aiutarmi per il trasloco… Mi avevi detto che mi avresti rivestito e rifinito tu il camino… e ora mi sono dovuto un po’ arrangiare come meglio potevo… é bello, sì… manca ancora la mensola di legno sopra… ma tu l’avresti reso “unico”… oggi voglio essere incazzato perché te ne sei andato dopo avermi dato tutti i consigli per casa … per il pavimento… volevo un rosone al centro della sala e tu mi hai detto “ma perché non ti fai un pavimento unico senza ghirigori e fronzoli e un rosone bello lo facciamo fuori??? Ne ho uno fatto qualche tempo fa pronto pronto”… e io ti ho risposto “ok… quello pronto però te lo tieni tu… a casa mia vieni mi fai il rosone ex novo” … e tu mi hai detto “eh… anda be’… ahhh a proposito figghiù cus’ agghiu fattu???” Erano cavoli sott’olio… io ti dico: “boni , Cazzarola… dammi la ricetta”… E tu sempre: “eh… ricetta??? Una cazzata ci vuole… quando vengo te li faccio…”

Ci sarà sempre il vuoto, il silenzio ogni volta che entrerò dentro casa e guarderò il caminetto… ogni volta che mi guarderò intorno e non ci sarai… ogni volta che mi osserverò allo specchio cercando di trovare in me qualcosa che somigli a te… ogni volta che vedrò un sorriso smagliante in giro… ogni volta che vedrò un arcobaleno… ogni volta tiro un sospiro…

Ti amo e ti amerò sempre…