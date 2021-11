Valerio Mazzei è una delle webstar più conosciute, idolo della cosiddetta Generazione Z. Nato a Roma 21 anni fa, oltre ad aver aperto un canale YouTube che, con gli anni, ha raggiunto un milione e 300mila iscritti e oltre 180 milioni di visualizzazioni totali, Valerio ha intrapreso anche una carriera musicale, pubblicando i singoli 24 Ore, Lungotevere, Per Davvero, Noi, Sigaretta (post caffè) e 12 Luglio.

Per il giovane creator, ora, è arrivata la prova del nove dell’album vero e proprio, che conterrà le canzoni già pubblicate e altri brani inediti. L’album d’esordio di Valerio Mazzei si intitola Mi Odi Ma e sarà disponibile a partire dal prossimo 3 dicembre negli store digitali e in versione fisica. L’album, pubblicato su etichetta Columbia Records Italy/Sony Music Italy, è già disponibile per quanto concerne il pre-save, il pre-add e il pre-order.

Come già scritto in apertura, oltre ai singoli già pubblicati, Mi Odi Ma conterrà altre 5 canzoni inedite. Nell’album, saranno presenti due collaborazioni: la prima è con il rapper Alfa, nella canzone Poi ti spiego, mentre la seconda vede la partecipazione della cantautrice Svegliaginevra, con cui Valerio ha collaborato per la canzone Un posto per te.

Completano la tracklist (che trovate di seguito), I don’t ever know you, canzone in lingua inglese, Casino e Non so.

Valerio Mazzei – Mi Odi Ma: dichiarazioni ufficiali

Nelle dichiarazioni ufficiali, la webstar romana ha affermato che la musica ha sempre avuto un ruolo importante nella sua vita e di aver studiato per poter intraprendere questo percorso. Valerio Mazzei è cosciente del fatto che la definizione di “creator” o “tiktoker” possa causare dei pregiudizi nei suoi riguardi ma il giovane è pronto a correre il rischio e a rispondere con la musica:

Mi Odi Ma è la risposta alla mia paura di non riconoscermi come cantautore, sia da parte mia sia da parte degli altri. È il mio modo per correre il rischio e mettermi in gioco fieramente, per riconoscere me stesso come cantante. Spero che la musica possa parlare da sola e rompere le barriere dei pregiudizi.

Mi Odi Ma: tracklist

1. Casino

2. Poi ti spiego feat. Alfa

3. Non so

4. Noi

5. 12 luglio

6. Lungotevere

7. I don’t ever know you

8. Un posto per te feat. Svegliaginevra

9. Per davvero

10. Sigaretta (post caffè)