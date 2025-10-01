“Valentina che è sempre stata in me”: il coming out in diretta su Rai Radio 2 e il coraggio di essere sé stessi

Molto più che un “semplice” (e non lo è mai) coming out. Ma un manifesto alla libertà di essere sé stessi. È quello che che è avvenuto per gli ascoltatori di Radio2. Un racconto che commuove anche Agostino Penna, noto al grande pubblico per la sua vittoria nella nona edizione di Tale e quale show, da qualche tempo alla guida del programma Chiamami Radio2, dove condivide il microfono con Federica Elmi.

In un’epoca dove il legame tra pubblico e radio è sempre più interattivo, Chiamami Radio2 si propone come un programma in cui la conversazione diretta con gli ascoltatori è il cuore pulsante. Uno spirito di interazione diretta con gli ascoltatori, proprio come in un antico scambio epistolare, ma rinnovato nella modalità “dal vivo”, dove le richieste e le conversazioni si intrecciano in tempo reale.

La libertà di essere sé stessi

Ed è esattamente quello che è accaduto in una delle ultime puntate del programma, dove una ascoltatrice, Valentina da Ischia, si è presentata con grande garbo e affermando di conoscere Agostino da molto tempo. Com’è noto, infatti, Penna ha calcato, negli anni, la scena musicale italiana, anche con spettacoli dal vivo. E proprio in quei luoghi meravigliosi di Ischia e dintorni, i due si sarebbero conosciuti, circa vent’anni prima.

Valentina fa riferimento a un noto artista della zona, attivo, con grande successo, come animatore di piano bar. Agostino non può non ricordarlo. “Un coming out in diretta con te e con molte altre persone che ancora non lo sanno” dice la voce femminile al telefono. “La Valentina che è sempre stata in me oggi è finalmente riuscita a essere quello che è”.

I due conduttori, inizialmente, non comprendono la vicenda, ma poi tutto viene messo al proprio posto: un percorso di transizione non facile. “Molto articolato, sofferto, complesso” dice Valentina, che racconta del proprio cambiamento, con la psicoterapia e non solo. Con una proposta che mescola il calore della conversazione diretta e la modernità di un programma visibile, Chiamami Radio2 punta a diventare un punto di riferimento per il pubblico di Radio2. Penna e i suoi compagni di viaggio sono pronti a offrire una nuova versione della tradizionale esperienza radiofonica, unendo talento, curiosità e passione per un mix che promette di conquistare il cuore di chi ascolta e guarda.

E oggi, Valentina è felice, continua a cantare e fare serate. E così, Agostino Penna dedica “Cambiare” dell’indimenticato Alex Baroni, per infondere coraggio a chi vuole solo essere sé stesso. Del resto, dice Valentina, “perdere tutto per ritrovare sé stessi”. Un grande insegnamento.