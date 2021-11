Valencia è il brano inedito dei Bengala Fire presentato a X Factor 2021 nella prima puntata del talent show.

Bengala Fire, Valencia, significato canzone

Con il loro brit-rock e il suono contemporaneo, i Bengala Fire hanno rilasciato questo primo inedito della puntata di debutto di X Factor 2021. Nel testo si racconta di una storia d’amore solamente di passaggio e il ricordo sbiadito di una bellissima ragazza.

Valencia, ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare l’audio di Valencia:

Bengala Fire, Valencia, testo canzone

Tomorrow I won’t remember your face

Tomorrow I won’t remember your face in the shades

You were Sketches of Spain and four quarters bass drum

Sketches of Spain played at the seaside, my babe

Tomorrow I won’t remember your place

The sound and the taste

And the cockroaches met on the way

It was only rock’n’roll

Rock’n’roll

Did you know?

If you dance alone you’re dancing wrong, my love

Did you know?

Tomorrow I won’t remember your chest

The basses it caught

When we were there to dance it was almost at dawn

Tomorrow I won’t remember your name

And neither will I remember mine

And the ways you’ve been mine for a while

Tomorrow I won’t remember your face

You’ll play as a ghost

Changing your shape in my brain

(Changing your shape in my brain)

Did you know?

It was only rock’n’roll

Rock’n’roll

Did you know?

If you dance alone you’re dancing wrong, my love

Did you know?

Rock’n’roll has died a long long time ago

But whether you’re there or you’re not

There is life on this rock and it will

Keep on rolling

It is only rock’n’roll

And roll and roll and roll and roll

And roll and roll and roll and roll

And roll and roll and roll and roll

Bengala Fire, Valencia, traduzione canzone

Domani non ricorderò la tua faccia

Domani non ricorderò il tuo viso tra le ombre

Sketches of Spain suonano a grancassa a quattro quarti

Sketches of Spain suonati in riva al mare, piccola mia

Domani non mi ricorderò il tuo posto

Il suono e il gusto

E gli scarafaggi si sono incontrati lungo la strada

Era solo rock’n’roll

Rock n roll

Lo sapevi?

Se balli da solo stai ballando male, amore mio

Lo sapevi?

Domani non ricorderò il tuo petto

I bassi che ha catturato

Quando eravamo lì a ballare era quasi l’alba

Domani non ricorderò il tuo nome

E nemmeno ricorderò il mio

E i modi in cui sei stata mia per un po’

Domani non ricorderò la tua faccia

Giocherai come un fantasma

Cambiando la tua forma nel mio cervello

(Cambiando la tua forma nel mio cervello)

Lo sapevi?

Era solo rock’n’roll

Rock n roll

Lo sapevi?

Se balli da solo stai ballando male, amore mio

Lo sapevi?

Il rock’n’roll è morto tanto tempo fa

Ma che tu ci sia o non ci sei

C’è vita su questa roccia e lo farà

Continua a girare

È solo rock’n’roll

E rotoli e rotoli e rotoli e rotoli

E rotoli e rotoli e rotoli e rotoli

E rotoli e rotoli e rotoli e rotoli