Vacanze in Transilvania è il nuovo film dei Me Contro Te. La pellicola, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, vede Lui e Sofì protagonisti di un’avventura da brividi nel luogo più spaventoso del pianeta: il Castello del Conte Dracula in Transilvania. Il film sarà nelle sale ad Halloween, a partire dal 19 ottobre, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Ecco la trama ufficiale riportata dai colleghi di Cineblog:

Nel laboratorio ormai abbandonato del Signor S., Viperiana, Perfidia e la banda dei Malefici stanno tramando un piano malvagio per distruggere i Me Contro Te e il mondo intero: oscurare il Sole con il prezioso diamante delle paure e rendere la Terra un posto buio e desolato. Ma il diamante è nascosto nel posto più spaventoso del Pianeta: il Castello del Conte Dracula in Transilvania! Sofì, Luì, Chicco, Tara e Ajar partono così per la Transilvania, mentre il Signor S. si mette sulle tracce dei Malefici. Qui i nostri amici dovranno vedersela con il Conte Dracula in persona, il suo fedele servitore Patumièr, e sua figlia Ombra. Attraverso passaggi segreti, quadri parlanti e nuovi amori, il gruppo di amici imparerà ad affrontare le proprie paure e realizzerà che le diversità sono un valore e non un limite e non bisogna temerle.

A seguire testo, video e audio della canzone.

Vacanze in Transilvania, Testo della canzone

Non mi rilasso, oh oh

Paura dei mostri che di sicuro ci mangiano

Come Frankenstein

Non mi calmo, oh oh

Con tutti quei posti belli dove puoi fare un viaggio

Noi dove finiamo? Dal Conte Dracula

Ma stanotte la luna ci illuminerà

E se è piena cosa succederà?

Tu dammi la mano e scappiamo di qua

O chissà che mostro ci prenderà

Vacanze in Transilvania

Scappiamo via di qua

Vorrei tornare a casa

Vacanze in Transilvania

Non è uno spasso, no

Se prenderanno la chiave sarà un disastro

Fermiamoli

Se sarai dei nostri noi non avremo neanche paura dei mostri

Anche se forti, come gli zombie

Ma stanotte la luna ci illuminerà

E se è piena cosa succederà?

Tu dammi la mano e scappiamo di qua

O chissà che mostro ci prenderà

Vacanze in Transilvania

Scappiamo via di qua

Vorrei tornare a casa ma

Vacanze in Transilvania

Scappa qua, scappa là, non lo so dove si va

Scappa qua, scappa là, dove porterà chissà

Scappa qua, scappa là, troppi mostri non ho chances

Scappa qua, scappa là, da lontano sento già

Vacanze in Transilvania

Scappiamo via di qua

Vorrei tornare a casa ma

Vacanze in Transilvania

Vacanze in Transilvania

Vacanze in Transilvania, Ascolta la canzone, Video ufficiale

A seguire potete ascoltare il brano in streaming:

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “VACANZE IN TRANSILVANIA”