Uomini e Donne, spunta il ritorno di fiamma più atteso: l’indiscrezione bomba

Uomini e Donne è tornato in onda solo da qualche settimana, ma sin da subito ha allertato l’attenzione dei tanti fans del daytime di Maria De Filippi. Sia il trono over che quello classico appassionano il pubblico, che continua a seguire anche i protagonisti delle scorse stagioni. Non a caso gli ex tronisti e le rispettive scelte hanno sempre gli occhi puntati e negli ultimi mesi sono finiti più volte al centro del gossip. C’è racconta il proprio vissuto quotidiano rassicurando i fans, e chi invece rivela i disagi e le rotture.

In queste ore si parla di un ritorno di fiamma inatteso, un avvicinamento tra due ex volti di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti alla corte di Maria: lui corteggiatore e lei tronista, sembravano molto affiatati e in molti erano sicuri che avrebbero lasciato il programma insieme. E invece a sorpresa la tronista ha scelto l’altro pretendente, lasciando senza parole il corteggiatore a cui la conduttrice ha offerto il trono. Alla fine del suo percorso anche lui ha scelto una giovane che sembrava avergli conquistato il cuore.

Oggi le due coppie non sono più insieme e i due ex sembrano aver avuto più di un contatto. Loro sono Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, entrambi tornati single da poco. I due secondo quanto ha riferito dall’esperto di gossip Amedeo Venza avrebbero avuto nei giorni scorsi un avvicinamento, non è ufficiale, ma l’indiscrezione sembra più che accreditata. Inoltre alcuni post social di entrambi sembrano confermare il gossip.

Martina e Gianmarco riavvicinamento in corso?

“Martina e Gianmarco si sarebbero sentiti tramite persone in comune, per questo si sono lasciati entrambi?” Ha postato Venza lasciando aperta la possibilità che fra i due possa esserci un avvicinamento in corso. Del resto l’ex tronista, che dopo la fine della storia con Ciro è tornata alla sua quotidianità, ha postato un video dove mostra il traffico di Roma, immagini accompagnate da una didascalia che fa supporre un incontro inaspettato: “Tutto questo e ci siamo comunque incontrati”.

In contemporanea Steri ha postato uno scatto che sembra alludere che qualcosa sta succedendo: “Stai vivendo la vita che vuoi o quella che ti fa meno paura?”. Le parole dell’ex corteggiatore sono rivolte a Martina? Il dubbio per molti fans c’è, dubbio che probabilmente i due chiariranno nelle prossime settimane, per il momento non hanno rilasciato nessuno commento, ne tanto meno hanno dato la loro versione ufficiale in merito alle segnalazioni che li riguardano.

Martina e Ciro, addio civile e composto

Nei giorni scorsi Martina e Ciro hanno annunciato il loro addio con un comunicato social. I due si sono lasciati in modo civile e composto e sono felici di essersi vissuti appieno: “La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta per la bellezza dei momenti irripetibili. Un vero tuffo nel vuoto senza paracadute, con il solo coraggio di credere in un amore che nonostante tutto, rimane autentico e indimenticabile”. Ha scritto l’ex tronista.

Il messaggio condiviso si conclude con un ringraziamento rivolto ai fans: “Grazie per averci sostenuto e supportato, ora bisogna solo lasciare al tempo fare il suo corso, portando con sé il peso e la dolcezza dei nostri ricordi. I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano e lo sapevano già 8 mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà per sempre così”.