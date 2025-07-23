Uomini e Donne, Ciro e Martina al capolinea? L’ex corteggiatore rompe il silenzio con uno sfogo sui social

Ciro e Martina, coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, continuano a monopolizzare l’attenzione del gossip. Lei tronista lo ha scelto dopo un lungo percorso nel daytime di Maria De Filippi, e in molti non hanno creduto alla sincerità dei suoi sentimenti. Tuttavia oggi, a distanza di mesi dall’uscita dal programma sono ancora una coppia, anche se in molti nutrono molti sospetti su di loro. Non a caso sono sempre al centro dell’eco mediatico protagonisti di presunte crisi e addii, nonostante i due si mostrino spesso insieme e sul loro amore non sembra esserci nessuna ombra, i rumors sulla presunta fine della relazione sono sempre più insistenti.

Non è infatti escluso che la storia sia già oltre il capolinea e che i due ex volti di Uomini e Donne appaiono insieme solo per fare hype. Tutti pettegolezzi che negli ultimi giorni si sono fatti più insistenti e hanno provocato la reazione dell’ex corteggiatore, che non ha potuto fare a meno di dare la sua versione dei fatti e di mettere in chiaro alcune cose pubblicando alcune dichiarazioni in rete.

Lo sfogo social di Ciro non è passato inosservato e allertato i followers. L’ex corteggiatore non ha nascosto di essere stanco delle tante non verità che circolano in rete sul rapporto che ha con Martina: “Lo sappiamo noi cosa viviamo, nel nostro privato, ogni giorno. Nei gesti, nelle parole, nei progetti”, così ha esordito Ciro. Che ha mal tollerato anche chi lo ha accusato di non essere adatto a Martina, che appare molto più grande di lui.

Ciro: “Basta…parte subito il teatrino”

“Basta che per un giorno non pubblichiamo una storia insieme, e parte il teatrino”, ha dichiarato stanco Ciro Solimeno. L’ex corteggiatore ha poi posto l’accento sulle pressioni decisamente tossiche che una coppia nota subisce sui social. Ogni loro gesto ha un significato recondito e questo crea aspettative e delusioni. Ciro ha poi ringraziato tutti coloro che hanno sostenuto e difeso il suo amore per Martina e che in più occasioni si sono schierati dalla loro parte:

“A chi ci sostiene, grazie di cuore. A tutti gli altri: il rispetto, a volte, è anche saper restare in silenzio”. Lo sfogo di Ciro è stato condiviso da tantissimi utenti e più che un rimprovero è stato interpretato come una riflessione su ciò che è pubblico e privato. L’ex corteggiatore ha infatti difesa la sua privacy di coppia anche se è consapevole che il suo amore è nato davanti alle telecamere. Il napoletano è convinto che ad ogni modo alcuni limiti non possono essere superati.

Martina e Ciro, un amore messo sotto esame

Dal giorno della scelta di Martina sono passati diversi mesi eppure l’attenzione sui due non si è mai placata. Ogni loro post, gesto, apparizione è stata messa sotto esame e in diverse occasioni il loro amore non è stato ritenuto sincero. Si è parlato di crisi e distacco, ma i due hanno sempre confermato di avere diversi progetti di coppia.

Oggi i due desiderano non essere sempre messi in discussione e vorrebbero vivere ogni loro momento insieme in modo spontaneo senza pensare al giudizio esterno. Del resto ogni volta che sono apparsi sui social hanno subito attacchi e critiche e questo ha dato vita a diversi pettegolezzi.