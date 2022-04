Torna, dopo due anni di pausa, Uno Maggio Taranto, il concertone che era stato stoppato proprio nel periodo di pandemia legata al Covid-19.

Vi aspettiamo l’1 maggio al parco archeologico delle mura greche di Taranto per un’edizione straordinaria di Uno Maggio Libero e Pensante. ⠀ Non vediamo l’ora di rivedervi sotto il palco a sostenere gli ideali che dal 2013 rendono possibile questo evento, insieme a tutti gli artisti e attivisti che numerosi hanno risposto alla chiamata dei nostri direttori artistici Diodato Roy Paci e Michele Riondino e del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti

Sono numerosi gli artisti che hanno confermato la loro presenza. Ecco, a seguire, il cast completo dell’Uno Maggio Taranto 2022:

Giovanni Caccamo, Fabio Celenza, Cosmo, Calibro 35, Tre allegri ragazzi morti, Cor Veleno, Don Ciccio African Party, Ditonellapiaga, Eugenio in val di gioia, Francesco Forni, Gaia, Med Free Orkestra, Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo, Melancholia, Ermal Meta, Gianni Morandi, Erica Mou, N.A.I.P., Andrea Pennacchi, Terraross, The Niro, The Zen Circus, Giovanni Truppi, Margherita Vicario e 99 Posse.