Era l’11 giugno 2022 quando, alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo), si teneva “Una. Nessuna- Centomila – Il concerto”, il più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne. Ed ecco quest’anno un altro live imperdibile in programma il 26 settembre 2023, “Una Nessuna Centomila – In Arena”, dalla cornica dell’Arena di Verona. Un modo concreto per continuare a dare un aiuto ai centri e alle organizzazioni che supportano le vittime di violenza. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sui biglietti e suoi cantanti che parteciperanno a questo concerto imperdibile.

Una Nessuna Centomila – In Arena, cantanti e cast completo

L’appuntamento è fissato per martedì 26 settembre all’Arena di Verona e vedrà come protagonisti grandi nomi della musica italiana: Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Brunori Sas, Elodie, Emma. Fiorella Mannoia, Francesca Michielin e Tananai. Gli artisti insieme sullo stesso palco, uniti con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza.

Sullo speciale palco dell’anfiteatro veronese, dove già in passato le voci della musica si sono unite contro il femminicidio, sarà quindi un nuovo momento di festa e condivisione per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza.

I proventi del concerto verranno erogati a strutture individuate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, grazie al lavoro di selezione effettuato dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, nata dall’evento live del 2022, da cui prende il nome, per il contrasto alla violenza sulle donne, grazie alla volontà delle quattro fondatrici: Fiorella Mannoia (Presidente Onoraria), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti). I proventi andranno a strutture in grado di garantire il proprio empowerment, assicurando la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate e fornendo un supporto solido e duraturo alle vittime.

Una Nessuna Centomila – In Arena, biglietti

I biglietti per il concerto, organizzato e prodotto da Friends & Partners, saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di martedì 4 luglio, su TicketOne.it e nei punti vendita e prevendite abituali (clicca qui)

Per l’evento del 2022, “UNA. NESSUNA. CENTOMILA. IL CONCERTO.”, il ricavato ottenuto dai biglietti venduti in quell’occasione, al netto dei costi di produzione e organizzativi, ha permesso di destinare i fondi a sette centri antiviolenza italiani (nelle città di Reggio Calabria, Latina, Potenza, Casal di Principe, Conversano, Palermo e Olbia).