Un uomo che ti ama è una canzone di Lucio Battisti, tratto dal disco Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera uscito nel 1976.

Il brano è stato composto dalla collaborazione vincente e fortunata di Lucio Battisti e Mogol. Parla dell’amore verso questa donna che provoca sentimenti di passione e di gelosia. L’invito a restare insieme a lui, a fare l’amore insieme, con lo sguardo alla sua bellezza fisica e la razionalità che viene soppiantata dall’emozione (“La tenerezza prende il posto dell’amore, oh no! E l’emozione, il sopravvento sulla ragione, oh no!”)

Ah! Donna, tu sei mia

E quando dico mia

Dico che non vai più via

È meglio che rimani qui

A far l’amore insieme a me!

Il vestito trasparente come la tua bella fronte, oh no!

L’offerta del tuo seno, orgoglio dell’animale sano, oh no!

Quell’aria da straniera che mi mette ogni volta un po’ paura

È l’ammirazione che scateni che ti rende sempre più sicura

Diventano coltelli, supposizioni folli quando è sera

Ah! Donna, tu sei mia

E quando dico mia

Dico che non vai più via

È meglio che rimani qui

A far l’amore insieme a me

È meglio un uomo solo

Per tutti, anche per te

Un uomo che ti ama

È meglio che rimani qui

A far l’amore insieme a me

È meglio un uomo solo

Per tutti, anche per te

Un uomo che ti ama

La tenerezza prende il posto dell’amore, oh no!

E l’emozione, il sopravvento sulla ragione, oh no!

E in questa confusione tu sei smarrita

E dando a tutti niente ti sei svuotata

E non riesci più a capir nemmeno di chi sei innamorata

Ah! Donna, tu sei mia

E quando dico mia

Dico che non vai più via

È meglio che rimani qui

A far l’amore insieme a me

È meglio un uomo solo

Per tutti, anche per te

Un uomo che ti ama

Ah! Donna, tu sei mia

E quando dico mia

Dico che non vai più via