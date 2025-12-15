Un Professore anticipazioni 18 dicembre: Dante in pericolo, tremano tutti

Si avvicina l’appuntamento con la quinta puntata della terza stagione di Un Professore, la serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1.Con protagonisti Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino, la fiction prosegue con nuovi intrecci e personaggi, tra cui Nicole Grimaudo e Dario Aita, per un totale di dodici episodi suddivisi in sei

Si avvicina l’appuntamento con la quinta puntata della terza stagione di Un Professore, la serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1.

Con protagonisti Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino, la fiction prosegue con nuovi intrecci e personaggi, tra cui Nicole Grimaudo e Dario Aita, per un totale di dodici episodi suddivisi in sei serate.

La trama si fa sempre più avvincente, con Dante Balestra, interpretato da Gassmann, che si trova ad affrontare sfide legate al proprio passato, mentre la classe 5ª B si prepara alla maturità, momento cruciale che porta a confrontarsi con scelte importanti, sentimenti e il riconoscimento della propria identità.

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Nel nono episodio, intitolato Hawking, si assiste al ritorno di Manuel, evento che suscita grande gioia soprattutto in Anita, sua compagna, la quale però custodisce un segreto che non riesce a rivelare. Greta, alle prese con la delusione causata dai suoi rapporti con Simone e Thomas e dalla dolorosa verità su suo padre, nascosta da Irene per proteggerla, si sente isolata e afflitta da una crescente depressione.

Tuttavia, trova conforto inaspettato proprio in Manuel, tornato nella sua vita. Nel frattempo, Laura ignora la passione che nasce tra Matteo e Luna. Parallelamente, Dante si mette in pericolo per soccorrere Alba, ormai perseguitata da alcuni individui, e lei gli confessa di avere avuto un ruolo nella morte di Gabriele, un evento che pesa profondamente sulla coscienza del professore.

L’episodio decimo, dal titolo Hannah Arendt, svela nuove verità: Leone, il professore di fisica e vecchio allievo di Dante, chiarisce che la morte di Gabriele non è stata un incidente né colpa di Alba, bensì una scelta consapevole del ragazzo, travolto da una crisi esistenziale. La rivelazione intensifica il senso di colpa di Dante, che si rimprovera di non aver colto i segnali del disagio di Gabriele.

Quando vengono scoperti messaggi inquietanti inviati da Greta, Irene, Dante, Manuel e Simone si uniscono per ritrovarla, prima che accada qualcosa di irreparabile. Nel frattempo, Anita continua a tenere nascosto il suo segreto, Simone e Thomas sembrano aver ritrovato un equilibrio, mentre Viola supera una fase difficile grazie al sostegno di Zeno. Dante, turbato dalle ultime avventure e dai segreti emersi, mette in dubbio il proprio futuro nell’insegnamento.

Un Professore 3 si conferma un racconto attuale che intreccia tematiche scolastiche, sociali e personali, con una scrittura che coniuga riflessione e intrattenimento. La maturità per la classe 5ª B non è solo un esame scolastico ma un momento di passaggio che obbliga i protagonisti a fare i conti con le proprie emozioni, scelte di vita e il senso di identità.

Il ritorno di Manuel, il complicato rapporto tra Greta e la madre Irene, le difficoltà di Thomas, la passione nascosta tra Matteo e Luna, così come i segreti di Alba e l’impatto della morte di Gabriele, costruiscono un universo narrativo ricco di tensioni e colpi di scena.