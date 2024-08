Umberto Tozzi sarà in concerto stasera, 28 agosto 2024, all’Arena Sferisterio a Macerata, con una nuova data del suo tour “L’ultima notte rosa”. Annunciato come il “final tour”, i concerti dell’artista sembrano racchiudere un addio alle scene live con una serie di tappe che si chiuderanno il 19 ottobre a Casalecchio di Reno (Bologna). A seguire potete leggere la scaletta e l’ordine delle canzoni, orario, biglietti e come arrivare all’Arena Sferisterio.

La scaletta di Umberto Tozzi a Macerata, concerto 28 agosto 2024

Notte rosa

Ti amo

Gli altri siamo noi

Si può dare di più (Morandi, Ruggeri, Tozzi cover)

Immensamente

Qualcosa qualcuno

Lei

Eva

Gente di mare (Umberto Tozzi & Raf cover)

Io camminerò

Dimentica dimentica

Alleluia se

Vento d’aprile

Torna a sognare

Il grido

Dimmi di no

Io muoio di te

Stella stai

Tu

Gloria

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di oggi, 28 agosto 2024.

Come arrivare all’Arena Sferisterio a Macerata

In auto:

Da nord o sud tramite l’autostrada A14:

Prendi l’uscita Civitanova Marche e segui le indicazioni per Macerata.

Una volta arrivato a Macerata, segui le indicazioni per il centro città e poi per l’Arena Sferisterio.

L’Arena si trova in Via Sferisterio 4, nel centro storico.

In treno:

Macerata ha una stazione ferroviaria ben collegata con altre città marchigiane.

Dalla stazione, puoi raggiungere l’Arena Sferisterio con una passeggiata di circa 15-20 minuti o prendere un taxi.

Percorri Viale Don Bosco, poi Corso Cavour fino a Piazza della Libertà. Da qui segui le indicazioni per l’Arena.

In autobus:

Ci sono autobus locali e regionali che collegano Macerata con le città vicine.

Se arrivi con l’autobus, scendi al terminal principale in città (vicino a Piazza Garibaldi).

Da qui, puoi camminare verso il centro città seguendo le indicazioni per l’Arena.

A piedi:

Se ti trovi già nel centro storico di Macerata, segui le indicazioni per l’Arena Sferisterio.

L’Arena è un punto di riferimento importante e molto conosciuto, quindi non sarà difficile trovarla.