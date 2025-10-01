Ultimo, la sua dimora a Roma è stupenda. Verde, grandi vetrate e un bagno sorprendente

Ultimo: tra i cantanti più amati di questa generazione. Un misto di talento e passione che, se unito a una buona musica, si trasforma in un vero capolavoro. Non solo cantante, da qualche tempo è anche un giovane papà, dato che ha messo al mondo il figlio Enea con la sua compagna Jacqueline Luna di Giacomo. I due si trovano ora a Londra, città in cui l’artista si rifugia spesso per dare vita a nuove canzoni, ma vivono regolarmente a Roma. Originario della Capitale, l’artista non ha mai nascosto la sua passione per la città eterna, tanto che in più occasioni ne parla anche nei suoi brani.

La casa romana di Ultimo è un sogno ad occhi aperti

Nato e cresciuto a San Basilio, quartiere romano, Ultimo abita ora sempre nella stessa città anche se non ha mai rivelato esattamente in quale zona. Da sempre molto riservato, ha cercato sin dal primo momento di tutelare la propria privacy, soprattutto ora che è diventato papà del piccolo Enea, frutto dell’amore tra lui e Jacqueline. Da alcune fotografie pubblicate sui social, si è potuto notare come la sua casa sia davvero bellissima. Il salotto è ad esempio molto caratteristico con soffitti alti, pareti di mattoni, rifiniture industriali e grandi vetrate che mostrano il giardino e che danno ancora più personalità allo spazio del living.

Quando ha compiuto 29 anni, Ultimo ha inoltre organizzato una festa proprio tra le quattro mura, e proprio in quella occasione i più attenti hanno visto alcuni dettagli dell’appartamento. Ci sono infatti oggetti di grande valore come il pianoforte a corda nero lucido. Sui social è inoltre apparsa una fotografia che ha mostrato il bagno, con sanitari neri e con al suo interno anche una postazione da barbiere, con tanto di poltrona reclinabile. Il primo piano della villa non era infatti mai stato mostrato prima di allora.

Di certo non poteva inoltre mancare un enorme giardino, al cui interno c’è anche una piscina. Questi spazi non vengono però sempre immortalati e condivisi sui social. Per un periodo, il cantante e la compagna Jacqueline hanno inoltre vissuto nella città di New York, durante la gravidanza della neo mamma e in attesa di conoscere il loro piccolino. Più volte sono state mostrate le foto dello spazio in cui hanno soggiornato, e i fan ne sono rimasti letteralmente affascinati. Dalla grande vetrata si poteva guardare il panorama mozzafiato che si affacciava sullo skyline della Grande Mela.